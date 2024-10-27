川普：若重返白宮將解密甘迺迪、金恩遇刺檔案

川普25日接受「播客之王」羅根（左）專訪。（The Joe Rogan Experience截圖）

2024/10/27 13:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）25日接受美國最具影響力的播客（Podcast）《羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）主持人羅根（Joe Rogan）專訪時表示，如果他在11月大選勝出，將公開前總統甘迺迪（John F. Kennedy）和民權領袖金恩（Martin Luther King Jr.）遇刺案的機密檔案。

綜合外媒報導，川普是在美國收聽率第一的《羅根體驗》節目中做此承諾。他透露，雖然在首任總統任內曾部分解密相關文件，但當時多位「理性人士」勸阻他不要完全公開，其中包括時任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。

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「有些人打電話給我說『先生，最好不要這麼做』。我確實解密了部分檔案，但也接受建議暫緩完全公開。」川普表示：「不過如果我這次當選，我會把所有檔案都公開。」

針對為何首任期間未完全解密，川普解釋主要考量包括：檔案中涉及在世人士的個資，以及可能牽涉國家安全的敏感資訊。他同時透露，除了甘迺迪遇刺案，還有一份與金恩遇刺相關的機密檔案同樣受到關注。

甘迺迪總統於1963年在德州達拉斯遇刺，金恩則在1968年於田納西州孟菲斯遭暗殺。這兩起震驚全球的暗殺案至今仍存在諸多未解謎團，持續引發外界關注和討論。

這次川普造訪《羅根體驗》的效應備受關注。分析指出，羅根龐大的聽眾群中以年輕男性為主，正是各候選人積極爭取的關鍵選票。《羅根體驗》的川普專訪全長近3小時，播出後，短短不到21小時，不計Spotify等其他平台的播放次數，光在YouTube影片的觀看人次已逼近2000萬、留言破33萬則、收獲逾128萬個「讚」。

《羅根體驗》已成為全球最受歡迎的Podcast之一。羅根今年2月與音樂串流平台Spotify達成價格高達2.5億美元（約新台幣80億元）的續約。

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