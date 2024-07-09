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誤導選民與金主？ 拜登團隊被揭長期隱瞞總統衰老跡象

美國總統拜登面臨黨內逼退壓力，仍強調將參選到底。（路透）

美國總統拜登面臨黨內逼退壓力，仍強調將參選到底。（路透）

2024/07/09 17:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》（Wall Street Journal）8日報導，美國總統拜登（Joe Biden）的高級顧問團隊過去1年來一直在積極管理總統的日程、行動和個人互動，試圖將年齡對這位美國歷史上最年長總統的影響降到最低。

據報導，白宮限制了拜登的每日行程，並避免他進行即興交流。幕僚們減少了新聞發布會和媒體露面的次數，兩次拒絕了超級盃中場休息時的採訪機會，本是接觸數百萬選民的簡便方式。他們還確保與金主的會面僅限於預先準備好的寒暄。高級幕僚因擔心拜登沒有足夠的體力，否決了一些出行建議，包括2022年每週進行跨國旅行以宣傳其基礎設施法案效益的想法。

這一切都發生在拜登失誤越來越明顯的同時，而他的高級顧問們卻一直向外界保證總統狀態良好。然而，當81歲的拜登在上個月的辯論中表現不佳時，這讓許多黨內人士感到震驚，包括一些很少與拜登單獨相處的白宮工作人員。

現在，許多金主和國會議員表示，他們感到被誤導了。他們認為，這是白宮團隊刻意壓制的行為，試圖平息早已存在的對拜登是否適合連任的疑慮。一些高層民主黨人士表示，他們擔心黨內很少有人有勇氣直接告訴拜登，他需要退出。

據報導，拜登的團隊認為華盛頓正在針對他，這種「我們對他們」的世界觀導致了一些民主黨人所描述的堡壘心態，使總統和他的幕僚們對拜登的政治弱點視而不見。

在7月7日接受美國廣播公司（ABC News）採訪時，拜登對有關他是否勝任工作的質疑嗤之以鼻，並表示他只會在「全能的上帝」要求他這麼做時才會退出競選。他還淡化了黨內對他參選的反對意見。8日，他對所謂的「黨內精英」的反對表示不屑。

報導指出，拜登的盟友將責任歸咎於少數顧問，他們制定了一系列策略，竭力掩蓋總統因年齡帶來的各種問題，試圖塑造出一個精力充沛、勝任有餘的領導者形象，儘管事實並不總是如此。

這些顧問包括總統的全局思考者：負責白宮通訊策略的鄧恩（Anita Dunn），她與總統一樣鄙視新聞媒體；以及長期擔任政治顧問的里奇蒂（Steve Ricchetti）和多尼隆（Mike Donilon）。

隨著2024年大選日益臨近，拜登的年齡問題無疑將繼續成為關注焦點。白宮和競選團隊如何平衡保護總統與滿足公眾知情權，將是他們面臨的一大挑戰。與此同時，民主黨內部對於是否應該尋求其他候選人的討論也可能會愈發激烈。拜登能否說服選民他仍然適合擔任總統，將成為決定他能否成功連任的關鍵因素。

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