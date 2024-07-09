嗆出來輸贏！ 拜登突call in電視節目：要我退選的人出來挑戰我

拜登對於勸退聲浪強烈回擊，嗆如果有任何人認為他不應該競選下去，那就出來宣布參選總統，在民主黨全國代表大會挑戰他。（路透）

2024/07/09 10:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕81歲的美國總統拜登在6月27日的電視辯論會中表現不佳，讓原本對其高齡的質疑更加放大，支持度也有所下滑，民主黨內部出現「換拜」聲音，不過拜登對於勸退聲浪強烈回擊，嗆如果有任何人認為他不應該競選下去，那就出來宣布參選總統，在民主黨全國代表大會挑戰他。

綜合外媒報導，拜登在當地時間8日Call in進《MSNBC》的熱門早晨節目《Morning Joe》，他向2位主持人說道「我不會去任何地方」，他狠嗆民主黨內部的異音，「我對黨內的『菁英』感到失望……如果有任何人認為我不應該競選下去，那就出來挑戰我。你們儘管宣布參選總統，在民主黨全國代表大會上向我發出挑戰。」

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拜登也在同一天向國會民主黨議員發表一封信，拜登在信中明確表示，他不會退選，並要求眾人讓所謂的黨內鬧劇「畫下句點」，信中強調「我堅定致力於留在這場競選中，我會堅持到最後，並擊敗川普。」

民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）是民主黨為提名美國總統、副總統候選人所舉行的代表大會，本年度的代表大會預定8月19至22日於芝加哥（Chicago）舉行。

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