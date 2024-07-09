點名中國「最大威脅」 美眾院議長強生籲北約加強國防

美國眾議院議長強生8日直指中國是「最大威脅」，誓言對北京採取更強硬立場。（法新社）

2024/07/09 11:16

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長強生（Mike Johnson）8日在其首次重大外交政策演說中大力稱讚北大西洋公約組織（NATO），同時敦促北約成員國實現國防支出至少達到國內生產毛額（GDP）2%的目標；同時，強生直指中國為「最大威脅」，誓言對北京採取更強硬立場。

據《路透》報導，強生8日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）表示：「我將向他們強調這個訊息，即共和黨人毫無疑問讚揚北約確保的和平與繁榮，並將持續與我們的夥伴站在一起，防止不必要的戰爭。」

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強生說：「但我們也相信北約需要做得更多。」北約成員國領袖本週將齊聚華盛頓，參加一年一度峰會，且還將與美國國會議員會面。

與此同時，強生對中國採取了強硬立場，稱其為「我們的最大威脅……在世界各地從事惡意影響活動。」

他表示，眾議院今年將對一系列反制中國的法案進行投票，包括加強制裁、打擊中國的貿易政策，其被視為損害美國利益。

北約成員國的國防支出近年備受爭議，美國前總統川普（Donald Trump）指控歐洲國家未能對國防挹注足夠資金，過度依賴華盛頓的保護。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上月表示，今年將有超過20個北約成員國實現將國內生產毛額至少2%用於國防的聯盟目標。5年前僅有不到10個成員國達成北約的要求。

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