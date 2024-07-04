銀河系「鄰居」爆量！ 暗物質理論面臨挑戰

銀河系周圍或存在更多未知星系，暗物質理論面臨挑戰；示意圖。（路透資料照）

2024/07/04 10:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕我們所處的銀河系，在浩瀚宇宙中並非孤單存在，它被一群體積微小、光芒黯淡的矮星系環繞著，如同舞者般翩翩起舞。這些矮星系有些僅由數千顆恆星組成，難以觀測，但科學家相信，它們的數量遠遠超過目前發現的60多個。

然而，美國科學新聞網站《科學警報》（ScienceAlert）7月2日報導，最近發現的2個新矮星系，卻為這個領域帶來了更多謎團，而非解答。

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這2個名為「室女座3號」（Virgo III）和「六分儀座2號」（Sextans II）的矮星系，位於1個早已被認為「矮星系密集」的區域，它們的出現，使得該區域的矮星系總數增加到9個，遠遠超過了現有暗物質模型的預測。

暗物質，顧名思義，是宇宙中一種看不見的物質，無法透過電磁波觀測，卻有著巨大的引力效應，影響著星系的形成和運動。科學家相信，每個星系，包括我們的銀河系，都被巨大的暗物質暈環繞著，這也是解釋星系旋轉速度和星系團形成的重要依據。

過去，天文學家根據暗物質模型推測，銀河系周圍應該存在著更多尚未被發現的矮星系，科學家們也積極尋找它們的蹤跡。然而，新發現的這2個矮星系，卻讓這個理論面臨挑戰，因為它們的數量遠超過預期。

「這個超微弱矮星系的發現率，遠高於近期基於冷暗物質模型所預測的銀河系衛星星系數量，顯示我們正面臨著『衛星星系過多』的問題」，領導這項研究的日本國立天文台科學家本間大輔（Daisuke Homma，譯音）解釋道。

那麼，這是否意味著我們對宇宙的理解存在偏差？現有的最佳模型預測，銀河系周圍應該存在約220個矮星系。但若根據此次新發現的區域推算，這個數字可能會高達500個。當然，也有可能這次觀測到的區域只是特例，其矮星系密度並不能代表整個銀河系周圍的情況。

報導中提到，為了解開這個謎團，科學家需要觀測更多天區，並統計矮星系的數量，才能進一步驗證暗物質理論。日本東北大學天文學家千葉柾司（Masashi Chiba，譯音）表示：「下一步是使用更強大的望遠鏡，捕捉更廣闊的天空視野。預計明年在智利啟用的維拉·魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）將能實現這個目標。我希望屆時能發現更多新的衛星星系。」

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