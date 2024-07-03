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集中選票力阻極右派國會過半 法國中左派逾200候選人退選

法國西南部利布恩市（Libourne）街頭，張貼的國會議員候選人競選海報。（法新社）

法國西南部利布恩市（Libourne）街頭，張貼的國會議員候選人競選海報。（法新社）

2024/07/03 20:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國國會下議院大選首輪投票，極右派「國民聯盟」（RN）領先中間派和左派陣營，7日將進行第二輪投票。200多名在各自選區得票率居第3的左派、中間派候選人自動退選，希望集中選票給這兩派中最有可能當選者，全力防堵國民聯盟拿下過半席次。

根據法國《世界報》3日上午的計算，到2日晚間6時第二輪投票候選人登記截止時間為止，共有221名候選人退選，預計7日決選時，有94個選區會是三強、1個選區是4名候選人一爭高下。

中間派總統馬克宏的政治盟友、總理艾塔爾（Gabriel Attal）3日在《法國國際廣播電台（France Inter）》訪問中說，他相信這項跨黨派行動，能夠阻止「國民聯盟」取得國會多數席次。

不過，中間派選民或許會對支持極左派候選人猶豫不前，而許多左翼支持者在這次大選中對馬克宏大感失望，或許也沒興趣投給他所屬的中間派「同在」（Ensemble）聯盟候選人。

若國民聯盟拿下過半數席次，就可望出任總理的該黨主席巴德拉（Jordan Bardella），譴責中、左派這招是「不光彩聯盟」；極右派精神領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen）3日發文，批評對手「政治階級自添醜陋面貌」。

下議院「國民議會」共577席，極右派要掌握國會，席次須至少達到過半數門檻289席。國民聯盟在第一輪投票中總得票率33%居冠，在296席選區得票率第一、其中39席是首輪直接當選，民調專家根據首輪得票率估計，極右派可望拿下下議院250到300席。

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