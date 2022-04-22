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    法國大選 馬克宏舌戰勒班 互控親俄

    法國現任總統馬克宏及右翼民粹主義政黨「國民聯盟」領袖瑪琳．勒班，為了24日的總統選舉第二輪投票卯足全力，在20日的電視辯論會上針鋒相對。（法新社）

    法國現任總統馬克宏及右翼民粹主義政黨「國民聯盟」領袖瑪琳．勒班，為了24日的總統選舉第二輪投票卯足全力，在20日的電視辯論會上針鋒相對。（法新社）

    2022/04/22 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○二二年法國總統選舉將於廿四日透過第二輪投票產生下任總統，第一輪得票率最高的中間派「共和前進！」現任總統馬克宏（Emmanuel Macron，見圖左，法新社），及次高票的右翼民粹主義政黨「國民聯盟」領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen，見圖右）決戰。兩人廿日在唯一一場電視辯論會上火力全開，烏克蘭戰爭成為外交政策的交鋒點，互控對方與俄羅斯關係密切。

    馬克宏和勒班在五年前的上屆總統大選即曾交手，兩人支持率目前為五十六％比四十四％。烏克蘭總統澤倫斯基和目前繫獄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），均已表態支持馬克宏。

    馬克宏和勒班針對購買力、國際情勢、醫療、退休制度、數位發展等議題唇槍舌劍。馬克宏捍衛自身決策，包括對俄的經濟制裁、提供烏克蘭金援與軍援等，並主打勒班親俄，其政黨五年前曾為選舉向俄國國營銀行貸款，有拿人手短之嫌。馬克宏指控勒班「依賴」俄國權力和俄國總統普廷，更點出勒班曾承認俄國一四年兼併烏克蘭克里米亞一事，質問「妳當時為何這樣做？」

    勒班同意援烏 但反對禁運俄油氣

    勒班回應自稱是個「絕對且完全自由的女性」，強調當年向俄國貸款係因法國銀行全拒絕，並指控馬克宏也曾在凡爾賽宮接待普廷。勒班也聲稱贊成向烏克蘭提供人道、 經濟與軍備協助，唯一不同意的是禁止進口俄國天然氣與石油，因為這會為法國人民帶來巨大傷害。她也再次重申對俄國與中國緊密結盟的擔憂。

    澤倫斯基和俄反對派已表態支持馬克宏

    澤倫斯基向法國BFM電視台表示，他無權影響法國選情，「但我想說我與馬克宏有交情，我不想失去這份交情。」納瓦尼則推文呼籲法國公民在第二輪決選中投給馬克宏，並指任何自稱「保守派」並同情普廷者，實際上「就是沒良心的偽君子。」

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