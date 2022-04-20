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    法國總統大選第二輪倒數 英國賭盤一致看好馬克宏

    法國總統大選決選將在24日舉行，由尋求連任的馬克宏（右）對決立場極右的勒朋（左）。（美聯社）

    法國總統大選決選將在24日舉行，由尋求連任的馬克宏（右）對決立場極右的勒朋（左）。（美聯社）

    2022/04/20 21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕法國將在週日（24號）迎來總統大選第二輪投票，英國博彩公司目前一致看好馬克宏（Emmanuel Macron）能擊敗極右翼候選人勒朋（Marine Le Pen），成功連任。

    《路透》報導，威廉希爾（William Hill）與派迪鮑爾（Paddy Power）兩間博彩公司認為有90.9％的機率馬克宏能贏下大選，必發（Betfair）則給出了稍高的92.6％，立博（Ladbrokes）也有94.1％

    不過《路透》提到，政治事件的高賠率並不能保證結局走向會符合預期，以著名的英國脫歐（Brexit）為例，2016年6月23日脫歐公投當天，必發對「留在歐盟」開出了88.5％的勝率，但最後被公投結果打臉。

    馬克宏與勒朋將在格林威治標準時間19點（台灣時間21日凌晨3點）進行決選前唯一一場政見辯論，兩方都在努力爭取原屬於左派梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的選票。

    梅蘭雄在第一輪投票中的得票率為22％，位居第三名。而關於週日的總統選戰，梅蘭雄並沒有發表特定的投票指示，僅敦促選民不要將票投給勒朋。

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