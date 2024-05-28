南韓正妹為了2千萬保險金 和小王謀殺親夫被判無期徒刑

南韓女子李恩海（左），為了詐領尹姓丈夫（右）的8億韓元保險金，竟和小王共謀害其溺斃。（圖擷自「엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널」YT頻道）

2024/05/28 15:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外貌姣好的女子李恩海（音譯），為了詐領39歲尹姓丈夫8億韓元（約新台幣1895萬元）的保險金，2019年6月30日和小王趙賢秀（音譯）共謀讓尹男溺斃，東窗事發後被法院判處無期徒刑定讞，《MBC》電視台近日播出紀錄片，公開李恩海寄給劇組的喊冤信件內容。

據了解，李恩海當天和尹姓丈夫、趙賢秀等人，來到京畿道加平郡一處溪谷遊玩，過程中催促不會游泳的尹男下水同樂，接著就無視丈夫的求救讓其活活溺死。此案原先被警方認定為意外死亡，但在李恩海請領保險金、死者家屬舉報後，才揭發駭人內幕。

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據韓媒《中央日報》報導，《MBC》電視台和媒體業者STUDIO X+U，共同製作《她殺人》紀錄片，講述南韓5名女性殺人犯的行為，其中就包括了李恩海，並且首次公開李女從獄中寄來的信件。

現年33歲的李恩海，聲稱當天的事情確實是意外，「歐爸（哥哥，南韓女性對年長男性的較親暱說法，也可用來稱呼戀人）」是自願下水的，但她一轉頭就發現「歐爸」不見蹤影，連忙將自己身邊所有能用的東西丟下去，但還是沒能救回尹男的性命。

李恩海說，「歐爸」是個很會游泳的人，不會怕水，當天由於她和「歐爸」在性事方面有所爭執，因此就和好友趙賢秀一起開「歐爸」的玩笑，想要緩解一下情緒。

李恩海強調，她真的沒有害死「歐爸」，就算外界不相信她也要說出來。李恩海父親則表示，雖然大家都把他的女兒當成魔鬼看待，但他100％相信女兒沒有殺人。

不過，法官顯然不認同李女一家人的說法，南韓大法院（最高法院）去年三審判處李恩海無期徒刑定讞，趙賢秀則是30年有期徒刑。另外，仁川家庭法院上個月認定李恩海無意和尹男建立婚姻關係，只是想要單方面利用對方，因此裁定婚姻無效。

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