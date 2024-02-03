害死新婚妻想詐保！中國欠債男竟誘吃河豚毒素 伏法處死

中國戴姓公務員為了詐保，誘騙新婚妻子吃河豚毒素致死。示意圖。（歐新社）

2024/02/03 23:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江戴姓公務員為了詐領保險金，以償還炒股失利負債，2020年9月誘騙新婚僅2個月的王姓妻子服食河豚毒素致死，因涉嫌故意殺人罪，戴男已於昨天（2日）上午伏法。

《澎湃新聞》報導，戴男原任職於浙江省台州市的林業局，他炒股跟投資虛擬貨幣失敗，欠下260萬人民幣（約合新台幣1108.1萬元）巨額債務，歪腦筋竟動到當時還是女友的王女身上。

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戴男在2020年4月慫恿王女透過網路買了一份200萬人民幣（約合新台幣852.4萬元）定期壽險，接著2人在7月瞞著親屬結婚，戴男隨即要求王女將保險受益人改成他。

另一方面，戴男從2020年6月就透過朋友網購2次珍珠粉膠囊、5次河豚魚乾跟4次河豚毒素，同年9月，在王女不知情的狀況下，給她吃了含河豚毒素的珍珠粉膠囊，更在王女出現嘔吐症狀時再度給她吃下有毒膠囊，害死妻子。

王女未到班又失聯，同事找上門才讓整起案件曝光。警方調查發現死者是他殺，丈夫戴男涉重嫌，他被捕後也對犯行供認不諱。戴男在2022年一審被依故意殺人罪判處死刑，二審維持原判，昨天上午伏法。

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