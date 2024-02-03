為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

害死新婚妻想詐保！中國欠債男竟誘吃河豚毒素 伏法處死

中國戴姓公務員為了詐保，誘騙新婚妻子吃河豚毒素致死。示意圖。（歐新社）

中國戴姓公務員為了詐保，誘騙新婚妻子吃河豚毒素致死。示意圖。（歐新社）

2024/02/03 23:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江戴姓公務員為了詐領保險金，以償還炒股失利負債，2020年9月誘騙新婚僅2個月的王姓妻子服食河豚毒素致死，因涉嫌故意殺人罪，戴男已於昨天（2日）上午伏法。

澎湃新聞》報導，戴男原任職於浙江省台州市的林業局，他炒股跟投資虛擬貨幣失敗，欠下260萬人民幣（約合新台幣1108.1萬元）巨額債務，歪腦筋竟動到當時還是女友的王女身上。

戴男在2020年4月慫恿王女透過網路買了一份200萬人民幣（約合新台幣852.4萬元）定期壽險，接著2人在7月瞞著親屬結婚，戴男隨即要求王女將保險受益人改成他。

另一方面，戴男從2020年6月就透過朋友網購2次珍珠粉膠囊、5次河豚魚乾跟4次河豚毒素，同年9月，在王女不知情的狀況下，給她吃了含河豚毒素的珍珠粉膠囊，更在王女出現嘔吐症狀時再度給她吃下有毒膠囊，害死妻子。

王女未到班又失聯，同事找上門才讓整起案件曝光。警方調查發現死者是他殺，丈夫戴男涉重嫌，他被捕後也對犯行供認不諱。戴男在2022年一審被依故意殺人罪判處死刑，二審維持原判，昨天上午伏法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
啃老20年卻自稱鴻海工程師！弟弟驟逝 女友們找上門
2024/02/02 20:55

啃老20年卻自稱鴻海工程師！弟弟驟逝 女友們找上門
狂刺32刀殘殺珠寶商人奪財 2主嫌逃死定讞
2024/02/02 11:27

狂刺32刀殘殺珠寶商人奪財 2主嫌逃死定讞

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
霧峰7成土地劃入「農業發展地區」 農地價格崩跌民怨被判死刑
2024/01/31 14:44

霧峰7成土地劃入「農業發展地區」 農地價格崩跌民怨被判死刑
巴西男吃完河豚「嘴麻心臟驟停」 住院搶救35天仍不治
2024/01/31 13:34

巴西男吃完河豚「嘴麻心臟驟停」 住院搶救35天仍不治

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
全球首例氮氣窒息處決！美阿拉巴馬州檢察長：過程宛如教科書
2024/01/27 12:07

全球首例氮氣窒息處決！美阿拉巴馬州檢察長：過程宛如教科書
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播