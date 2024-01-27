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全球首例氮氣窒息處決！美阿拉巴馬州檢察長：過程宛如教科書

阿拉巴馬州檢察長馬歇爾稱，氮氣窒息法可能是目前「最人道的處決方式」，並表示阿拉巴馬州準備在其他州實施氮氣窒息死刑時提供協助。圖為阿拉巴馬州執行氮氣窒息處決的霍爾曼監獄。（歐新社）

阿拉巴馬州檢察長馬歇爾稱，氮氣窒息法可能是目前「最人道的處決方式」，並表示阿拉巴馬州準備在其他州實施氮氣窒息死刑時提供協助。圖為阿拉巴馬州執行氮氣窒息處決的霍爾曼監獄。（歐新社）

2024/01/27 12:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州霍爾曼（Holman）監獄25日執行全球第一起氮氣窒息死刑，58歲死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith）伏法。阿拉巴馬州檢察長馬歇爾（Steve Marshall）稱，氮氣窒息法可能是目前「最人道的處決方式」，並表示阿拉巴馬州準備在其他州實施氮氣窒息死刑時提供協助。

根據《路透》報導，馬歇爾26日表示：「阿拉巴馬州已經做到了，現在你們也可以辦得到，我們隨時準備協助你們在州內執行死刑時使用氮氣窒息法。」馬歇爾強調，美國自1982年開始執行「注射死刑」，氮氣窒息法是一種新的處決方式，且在25日獲得檢驗，不再是未經檢驗的處決方式，「25日的行刑過程宛如教科書」。

目前美國除了阿拉巴馬州以外，僅有奧克拉荷馬州、密西西比州將氮氣窒息死刑列入州內允許的處決方式之中。美國有接近一半的州廢除死刑，其他州的主要死刑執行方式依然是注射死刑，不過目前在執行注射死刑時卻碰到問題，包括難以在囚犯身上找到適合的靜脈注射、無合適藥物等狀況頻繁發生。史密斯在2022年11月接受注射死刑時，就因三度無法安置好靜脈輸液管，最後中止執行死刑。

奧克拉荷馬州懲教署發言人湯普森（Kay Thompson）指出，官員們目前持續與阿拉巴馬州懲教署討論氮氣窒息法。依照奧克拉荷馬州法律，主要處決方式仍是注射藥物，只有當法院裁定不能對囚犯執行注射死刑或無法取得藥物時，才會改成其他替代方案。奧克拉荷馬州懲教署表示，當無法使用注射死刑時，該州可依序採用氮氣窒息、電椅或行刑隊槍斃等措施，但目前這種狀況還沒出現。

湯普森坦言，儘管州法規定可用電椅行刑，但奧克拉荷馬州內並沒有電椅，目前也還沒有氮氣窒息處決的相關設備，要準備好推動氮氣窒息處決可能還需要兩年時間。

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