為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球首例 美國阿拉巴馬州以「氮氣窒息法」讓死囚伏法

58歲的死囚史密斯（Kenneth Smith）已於美國時間25日晚上8點25分接受「氮氣窒息法」（nitrogen hypoxia）處決。（路透）

58歲的死囚史密斯（Kenneth Smith）已於美國時間25日晚上8點25分接受「氮氣窒息法」（nitrogen hypoxia）處決。（路透）

2024/01/26 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州宣布，58歲的死囚史密斯（Kenneth Smith）已於美國時間25日晚上8點25分接受「氮氣窒息法」（nitrogen hypoxia）處決，成為美國、同時也是全球史上第一名以此方式伏法的死囚。一些專家指出，這是一種備受爭議的全新處刑方式，囚犯會因為氧氣被氮氣剝奪，使其窒息死亡，批評這種方式不人道。

綜合外媒報導，史密在1988年於阿拉巴馬州犯下僱傭謀殺罪而被定罪，先前阿拉巴馬州當局曾在2022年對史密斯執行過一次死刑，當時是使用「毒劑注射」（Lethal Injection），卻因為遲遲找不到靜脈而暫緩。直到今年，史密斯的第二次死刑時間，確定在25日執行，此次是讓他戴上面罩，並灌輸氮氣，阻絕氧氣來源讓他窒息死亡。

報導指出，第二次死刑在25日晚間執行，原本預計晚間6點就要進行，但美國最高法院考量到其最後一次上訴而推遲，直到將近晚間8點才批准執行。另外，根據阿拉巴馬州懲教署透露，史密斯被處決前一天吃很少，並在25日吃完人生最後一頓晚餐，菜色包括牛排、薯餅和雞蛋。

這起全球首例以「氮氣缺氧」讓死囚伏法的處決方式，執行前引發各界爭議，史密斯的法律團隊和一些專家學者批評，這種處決方式的執行過程，會讓死囚遭受殘忍、不人道的待遇。聯合國一組人權官員也指出，氮氣處決將「導致痛苦且羞辱性的死亡」，這可能會違反美國加入的一項禁止酷刑與不人道刑罰的國際條約。

對於氮氣缺氧法處決是否人道的問題，阿拉巴馬州檢察總長馬歇爾（Steve Marshall）曾表示，「這也許是有史以來『最人道』的處決方法」。另據阿拉巴馬州在呈交法庭文件指出，史密斯將面臨的死刑方式，遠比他在30多年前所殺女子遭遇要好得多了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美最高法院駁回上訴！全球首例「氮氣死刑」今執行
2024/01/25 19:27

美最高法院駁回上訴！全球首例「氮氣死刑」今執行
死刑存廢終於要決戰了！ 憲法法庭拍板4月23日辯論
2024/01/25 16:55

死刑存廢終於要決戰了！ 憲法法庭拍板4月23日辯論

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
美國將首度使用氮氣窒息法執行死刑 引來聯合國警告
2024/01/04 12:39

美國將首度使用氮氣窒息法執行死刑 引來聯合國警告
全球首例 美阿拉巴馬州將以氮氣執行死刑
2023/11/28 12:13

全球首例 美阿拉巴馬州將以氮氣執行死刑

桃園潛力股：中路特區 這指標案吸睛
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播