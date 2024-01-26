全球首例 美國阿拉巴馬州以「氮氣窒息法」讓死囚伏法

58歲的死囚史密斯（Kenneth Smith）已於美國時間25日晚上8點25分接受「氮氣窒息法」（nitrogen hypoxia）處決。（路透）

2024/01/26 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州宣布，58歲的死囚史密斯（Kenneth Smith）已於美國時間25日晚上8點25分接受「氮氣窒息法」（nitrogen hypoxia）處決，成為美國、同時也是全球史上第一名以此方式伏法的死囚。一些專家指出，這是一種備受爭議的全新處刑方式，囚犯會因為氧氣被氮氣剝奪，使其窒息死亡，批評這種方式不人道。

綜合外媒報導，史密在1988年於阿拉巴馬州犯下僱傭謀殺罪而被定罪，先前阿拉巴馬州當局曾在2022年對史密斯執行過一次死刑，當時是使用「毒劑注射」（Lethal Injection），卻因為遲遲找不到靜脈而暫緩。直到今年，史密斯的第二次死刑時間，確定在25日執行，此次是讓他戴上面罩，並灌輸氮氣，阻絕氧氣來源讓他窒息死亡。

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報導指出，第二次死刑在25日晚間執行，原本預計晚間6點就要進行，但美國最高法院考量到其最後一次上訴而推遲，直到將近晚間8點才批准執行。另外，根據阿拉巴馬州懲教署透露，史密斯被處決前一天吃很少，並在25日吃完人生最後一頓晚餐，菜色包括牛排、薯餅和雞蛋。

這起全球首例以「氮氣缺氧」讓死囚伏法的處決方式，執行前引發各界爭議，史密斯的法律團隊和一些專家學者批評，這種處決方式的執行過程，會讓死囚遭受殘忍、不人道的待遇。聯合國一組人權官員也指出，氮氣處決將「導致痛苦且羞辱性的死亡」，這可能會違反美國加入的一項禁止酷刑與不人道刑罰的國際條約。

對於氮氣缺氧法處決是否人道的問題，阿拉巴馬州檢察總長馬歇爾（Steve Marshall）曾表示，「這也許是有史以來『最人道』的處決方法」。另據阿拉巴馬州在呈交法庭文件指出，史密斯將面臨的死刑方式，遠比他在30多年前所殺女子遭遇要好得多了。

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