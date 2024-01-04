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美國將首度使用氮氣窒息法執行死刑 引來聯合國警告

美國阿拉巴馬州計畫進行「窒息處決」，招致聯合國專家警告。（美聯社）

美國阿拉巴馬州計畫進行「窒息處決」，招致聯合國專家警告。（美聯社）

2024/01/04 12:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州計畫於25日，以佩戴面罩灌輸氮氣的「窒息處決」方式，來執行死囚史密斯（Kenneth Smith）的死刑。不過美國這種行刑方式卻招致聯合國專家警告，呼籲美國當局停止這種死刑計畫，強調這樣的死刑方式會讓死囚遭受殘忍、不人道的待遇。

根據《路透》報導，58歲的死囚史密斯因為1988年犯下僱傭謀殺罪而被定罪，先前阿拉巴馬州當局在2022年已經對史密斯執行過一次死刑，不過當時執行方式是對史密斯進行「注射死刑」，曾多次嘗試對史密斯插入靜脈導管，最後都以失敗收場。包含史密斯在內，美國目前僅有兩人在執行死刑時倖存。

阿拉巴馬當局預計在本月25日再度對史密斯執行死刑，此次將讓史密斯戴上面罩，並灌輸氮氣，阻絕氧氣來源讓他窒息死亡。專家指出，此次死刑將會是世界上首度執行「惰性氣體窒息法」死刑。

針對美國阿拉巴馬州當局將採用的死刑方式，聯合國人權官員表示，新型處決方式可能會導致死囚極度痛苦、屈辱地死亡，這可能會違反美國加入的一項禁止酷刑與不人道刑罰的國際條約，呼籲美國有關當局停止「窒息處決」計畫。史密斯律師也提及此點，並辯稱以任何方式二度處決史密斯都是違憲行為。

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