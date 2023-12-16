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北韓9男女私宰國有牛隻販賣遭槍斃 2.5萬人被迫觀刑

北韓9人私自宰殺國有牛隻並販售，遭到公開處決，2.5萬居民被迫觀看行刑過程。北韓牛隻示意圖。（路透）

北韓9人私自宰殺國有牛隻並販售，遭到公開處決，2.5萬居民被迫觀看行刑過程。北韓牛隻示意圖。（路透）

2023/12/16 14:36

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓7名男子與2名女性，從2017年到今年2月私自宰殺2100多頭國有牛隻，並將牛肉分銷到市場或餐廳，傳出8月30日已在兩江道惠山市機場執行死刑，9人遭綁在木樁上一一槍斃，當地更是有2.5萬人被迫前往現場觀看行刑過程。

《自由亞洲電台》報導，涉案人士包括兩江道獸醫檢疫站站長、兩江道商業管理辦公室銷售人員、農場官員、平壤某餐廳經理、服役時期曾在來往平壤安全檢查站執勤的大學生等。

兩江道居民透露，大量平民在警察、軍隊的帶領下被迫來到處決現場，軍方先是進行了1個小時的軍事法庭並宣讀犯罪內容，接著就由軍人持槍射殺9人，有民眾看了殘酷的過程後回家做噩夢，整晚都睡不著覺。

據了解，在金正日統治末期為了改善國際形象，曾經停止公開處決的行為，等到金正恩掌權後又恢復。雖然北韓並沒有提供官方統計資料，但首爾跨國司法組織曾採訪600多名脫北者，確認從2011年金正恩上任後至2018年，至少有27起公開處決。

每當執行公開處決時，北韓政府通常會要求週邊地區大部分民眾前來，在9人行刑時，惠山市的工廠、農場和市場都被關閉，所有17歲到60歲能走路的人全被要求觀刑。

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