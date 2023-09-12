金正恩乘奢華專列訪俄 各國美食任點、美女親自上菜

金氏裝甲列車內部簡潔整齊明亮，座椅則為粉紅色沙發，與金正日時期列車樣貌差異不大。（美聯社）

2023/09/12 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩已搭乘其專用列車駛往俄羅斯，將與俄總統普廷會面，金氏政權的神秘綠色裝甲列車再度引發各界關注。

據《韓聯社》報導，《朝鮮中央通訊社》去年10月播出紀錄片《人民的父母》揭露一系列金氏裝甲列車的內部樣貌，內部簡潔整齊明亮，座椅則為粉紅色沙發，與金正日時期列車樣貌差異不大，車廂內不僅各類辦公、通訊設施齊全，還有美女服務生端上高級食材。

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金家專車時速不超過60公里，除加裝裝甲外，領導人辦公室還裝有鋼筋水泥牆及防爆門，並配備機槍、警衛等，也配有衛星電話和平板螢幕，供領導人隨時聽取簡報和發布命令，而臥室、會議室、接見室一應俱全，前俄國外交官普里克夫斯基（Konstantin Pulikovsky）曾在2001年陪同已故北韓領導人金正日搭乘專列，他向媒體形容金氏裝甲列車是「完美的移動堡壘」。

普里克夫斯基在回憶錄《東方快車》（Orient Express）中寫道，他說在車上能夠點「任何」俄羅斯、中式、韓式、日式及法國料理，還有活龍蝦直送上車，車內備足波爾多、勃根地紅酒，由精挑細選的美女服務生服務；他透露，餐宴時間長達四小時，隨車人員齊唱北韓革命歌曲助興。

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