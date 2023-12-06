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金正恩哭了！罕見提少子化問題 求女性多生小孩

金正恩呼籲多生育，一度用手帕擦拭淚水。（圖擷取自YouTube）

金正恩呼籲多生育，一度用手帕擦拭淚水。（圖擷取自YouTube）

2023/12/06 08:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩3日出席全國母親大會並發表致詞，他向全國的母親們表示感謝，並稱自己每當遇到困難時都會想起母親，金正恩並首次在公開場合提及少子化問題，希望鼓勵生育，他致詞時更一度用手帕擦拭臉上淚水，台下許多婦女也熱淚盈眶，引發熱議。

綜合外媒報導，金正恩週日出席全國母親大會，這是北韓十多年來首次舉行。金正恩講話期間，拭淚懇求北韓婦女生育更多孩子，以抵銷出生率下降的影響。金正恩在演講中說：「阻止出生率下降、提供良好的兒童保育和教育是我們所有人的事，我們應該與母親們一起解決。」

除了呼籲生育更多孩子之外，金正恩還建議北韓婦女，以能夠改善共產國家未來前景的方式撫養孩子，強調要讓他們堅定不移地推進革命，消除非社會主義行為，促進家庭和諧和社會團結。

對此南韓統一部官員表示，金正恩首次在公開場合上提及少子化，可見北韓也在擔憂相關問題。據「聯合國2022年世界人口展望」報告，今年北韓預計育齡婦女生育率僅為1.79，低於維持人口穩定所需的2.1。部份觀察家也指出，金正恩經常帶著他的小女兒金朱愛現身公共場合，也可能是為了鼓勵更多家庭。

金正恩擦拭淚水。（圖擷取自X）

金正恩擦拭淚水。（圖擷取自X）

金正恩呼籲多生育，一度擦拭淚水。（圖擷取自X）

金正恩呼籲多生育，一度擦拭淚水。（圖擷取自X）

北韓領導人金正恩週日出席在平壤舉行的第五屆全國母親會議。（路透）

北韓領導人金正恩週日出席在平壤舉行的第五屆全國母親會議。（路透）

北韓週日舉行全國母親大會。 （法新社）

北韓週日舉行全國母親大會。 （法新社）

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