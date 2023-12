金正恩哭了！罕見提少子化問題 求女性多生小孩

2023/12/06 08:18

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕北韓領導人金正恩3日出席全國母親大會並發表致詞,他向全國的母親們表示感謝,並稱自己每當遇到困難時都會想起母親,金正恩並首次在公開場合提及少子化問題,希望鼓勵生育,他致詞時更一度用手帕擦拭臉上淚水,台下許多婦女也熱淚盈眶,引發熱議。

綜合外媒報導,金正恩週日出席全國母親大會,這是北韓十多年來首次舉行。金正恩講話期間,拭淚懇求北韓婦女生育更多孩子,以抵銷出生率下降的影響。金正恩在演講中說:「阻止出生率下降、提供良好的兒童保育和教育是我們所有人的事,我們應該與母親們一起解決。」

除了呼籲生育更多孩子之外,金正恩還建議北韓婦女,以能夠改善共產國家未來前景的方式撫養孩子,強調要讓他們堅定不移地推進革命,消除非社會主義行為,促進家庭和諧和社會團結。

對此南韓統一部官員表示,金正恩首次在公開場合上提及少子化,可見北韓也在擔憂相關問題。據「聯合國2022年世界人口展望」報告,今年北韓預計育齡婦女生育率僅為1.79,低於維持人口穩定所需的2.1。部份觀察家也指出,金正恩經常帶著他的小女兒金朱愛現身公共場合,也可能是為了鼓勵更多家庭。

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un shed tears at the Fifth National Meeting of Mothers, held at Pyongyang Indoor Stadium on Sunday, where he emphasized the need to give birth to more children and adhere to government child-raising standards. pic.twitter.com/W81ey7cwmQ