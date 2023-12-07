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4年前犯「京都動畫縱火案」釀36死 檢方要求對主嫌判處死刑

「京都動畫縱火案」主嫌青葉真司於7日開庭時被要求判處死刑。全案將於明年1月25日進行宣判。（圖截自X「@nhk_news」）

「京都動畫縱火案」主嫌青葉真司於7日開庭時被要求判處死刑。全案將於明年1月25日進行宣判。（圖截自X「@nhk_news」）

2023/12/07 13:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕發生於4年前日本「京都動畫縱火案」45歲主嫌青葉真司被控犯下謀殺和縱火等重罪，當地檢方於7日開庭時要求法官對其判處死刑。

根據《NHK》《NHK》報導，青葉真司於2019年7月放火焚燒京都伏見區的京都動畫第一工作室，造成36名員工死亡及32人受傷，並在被捕後遭控謀殺和縱火等重罪。

檢方在京都地方法院7日開庭時表示，「這是1場對京都動畫懷有怨恨的報復行為，受害者人數甚至可以說是歷史上迄今為止最多的1次，且被告明知用汽油縱火的危險性卻仍選擇犯案」，當下要求法官對其判處死刑並補充：「雖然被告聲稱京都動畫抄襲他的動畫作品，但這並不足以構成他能迴避死刑的理由。」

目前青葉真司的犯罪事實並沒有爭議，但最大的問題是被告在犯案時是否有行為能力。被告律師在法庭上堅稱青葉真司因為患有妄想型人格障礙，導致他長期無法區分妄想與現實並失去判斷是非的能力，因此主張被告應被判無罪。

據報導，全案定於明年1月25日進行宣判。目前被告方的辯護律師預計將持續以受嚴重妄想症影響導致被告無法承擔責任為由主張無罪。

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