日本京都動畫36死縱火案首開庭 兇嫌：沒想到會死那麼多人

日本男子青葉真司，2019年在京都動畫縱火釀成36死32傷，今天（5日）首次開庭。圖為他2020年從醫院被送往警局。（路透）

2023/09/05 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本現年45歲的男子青葉真司，於2019年7月18日上午前往京都市伏見區的「京都動畫（京阿尼）」縱火，造成36人死亡、32人輕重傷慘劇，由於青葉真司犯案後也嚴重燒傷，直到今天（5日）上午10時30分才首次開庭，他透露自己當時沒想到會死那麼多人。

據《NHK》報導，青葉真司被指控殺人和縱火等罪嫌，他今天戴著口罩坐上輪椅在京都地方法院出庭，當庭承認了犯罪事實，但辯護律師指稱他受精神問題影響沒有刑事責任能力，因此主張無罪。

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檢察官表示，本案爭議點在於青葉真司是否具有責任能力，檢方認為他擁有「完全責任能力」。據了解，在案件調查階段，檢察官請來專家進行了半年精神評估，確認青葉真司必須要為自己的行為負責，這才以殺人罪起訴。

另一方面，辯護律師也要求進行為期數個月之久的第2次精神評估，結果尚未公開，在審判過程中2名負責評估的醫生將以證人身分出庭，京都地方法院預計於明年1月25日做出判決。

由於本案相當受到矚目，京都地方法院外的京都御苑富小路廣場今天上午排起長隊，約有500人希望能夠抽到僅有35個座位的旁聽席。

京都地方法院外排起長隊，500人搶抽35個旁聽席。（法新社）

京都動畫建物遭燒毀。（歐新社）

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