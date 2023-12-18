中國蛇蠍女教師奪7命整形逃20年落網 今押赴刑場執行死刑

曾經擔任小學老師的中國江西省女子勞榮枝，今（18）日上午被押赴刑場執行死刑。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2023/12/18 14:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾經擔任小學老師的中國江西省女子勞榮枝，與男友法子英在1996年到1999年期間，犯下多起敲詐、搶劫、綁架和殺人案，導致7人遇害，逃亡20年後，才於2019年被逮捕，並在2021年被判死刑。南昌市中級人民法院今（18）日上午，遵照中國最高人民法院下達的命令，將勞榮枝被押赴刑場執行死刑。

綜合中媒報導，1974年出生、有中國「最美艷女老師」之稱的勞榮枝，曾是一名小學語文老師，直到在1993年，她與認識了比她大10歲、常混黑道的男友法子英，從此走向了墮落成「女魔頭」的不歸路。2人自1996年起，先後在南昌、溫州、常州、合肥等地聯手犯案，由勞榮枝在夜總會色誘，再由法子英進行綁架、搶劫、殺人、碎屍。

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報導指出，2人在短短3年間犯案多起，更背負了7條人命，震驚各界。法子英在1999年7月於合肥被捕，同年底被槍決，而勞榮枝則開始展開逃亡之路，甚至一度整形躲避追緝，在逃亡了20年後，才終於在2019年11月被廈門警方逮捕歸案。事後勞榮枝在庭上聲稱，自己當年也是受害者，經常被法子英毆打、威脅，才被迫參與犯罪。

近日中國最高人民法院針對這起事件進行復核確認，對勞榮枝故意殺人、搶劫、綁架死刑覆核一案依法作出裁定，核準勞榮枝死刑。18日上午，南昌市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對勞榮枝執行死刑。南昌市人民檢察院依法派員臨場監督，南昌市中級人民法院在執行前安排勞榮枝會見親屬。

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