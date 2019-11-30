滅門、色誘、撕票連奪7命 「魔女」潛逃20年終落網

原先是小學教師的勞榮枝和男友法子英在南昌犯下滅門案，殘忍殺害3人，隨後又在溫州連奪2命，又轉往合肥殘殺2人。（翻攝自人民網）

2019-11-30 11:57:36

〔即時新聞／綜合報導〕連奪7命，潛逃20年，電影般的犯罪情節在中國真實上演；綁匪法子英與女友勞榮枝在中國合肥犯下持槍綁架案，這對奪命鴛鴦隨後在南昌、廣州等地持續犯罪，利用女方美色勾引男子，並以刀槍奪財害命。法子英於1999年被中國警方捕獲後槍決，勞榮枝則僥倖脫逃，直到本月27日在廈門某商場內被捕獲，潛逃時間長達20年。

綜合中媒報導，1996年，原先是小學教師的勞榮枝和男友在南昌犯下滅門案，殘忍殺害3人，隨後又在溫州連奪2命。這對奪命鴛鴦後來轉往合肥又犯下擄人勒贖、殺人案；靠著勞榮枝，兩人將受害者誘至租屋處並將其監禁、殺害，隨後再轉向其家屬索取高額贖金，經受害者家屬報案後遭警方追捕；法子英與警方發生槍戰重傷被捕，在法庭上冷血狂言「殺一個人要判死，殺7個人也是判死」，遭法庭判處槍決，並在1999年伏法。

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兩人兇殘殺人行徑令人髮指；1999年犯前，兩人事先訂製了鋼筋狗籠，並由勞榮枝色誘殷姓受害者到租屋處，將其手腳捆綁並監禁於籠內。為使殷男相信兩人的「綁匪」身分，法子英更以工作委託為名，誘騙陸姓木匠到租屋處，並以利刃瘋狂捅刺其要害致死，更將陸姓木匠的頭顱砍下，將屍體放置於冰櫃保存。受到驚嚇的殷男妥協，並按兩人吩咐寫紙條給妻子，要妻子拿錢來贖人，豈料隨即被法子英以鐵絲無情勒斃。

法子英接著持殷男紙條前往其住家威脅其妻交付贖金1萬元人民幣，殷妻以籌錢為由拖延時間並成功報警，讓法子英伏法，恐怖犯行在當時引起廣泛討論。

僥倖脫逃的勞女潛匿蹤跡20年，所幸日前遭到廈門公安局掌控蹤跡，成功在廈門一處商場將其逮捕歸案。兩人前後共奪7命，得手人民幣數十萬元。

法子英當年遭捕情況。（翻攝自微博）

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