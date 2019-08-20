勒斃女友「刷臉」騙貸款 屍體雙眼失焦命案曝光

2019-08-20 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國廈門日前發生一起血案，29歲的張姓男子將女友小花（化名）勒斃後，企圖使用「人臉辨識」冒用被害人身份進行借貸，但辨識需眨眼，使張男無奈放棄。借貸公司員工驚覺系統異常，進而發現辨識影像中小花雙眼失焦、且脖子有明顯勒痕，嚇得立刻報警，整起案件才曝光。

據廈門晚報日前報導，張男有竊盜前科，雖與小花交往近2年，但小花父母堅決反對2人交往。今年清明節前後，小花向張男提分手，其不同意，隨後便爭吵不休，小花數落張男「窮」、「有前科」激怒了他，張男一氣之下便趁小花睡覺時將其勒斃。

張男為不使人懷疑，甚至意圖毀屍滅跡，利用被害人手機替其向公司請假，甚至使用被害人信用卡預借1萬5千人民幣。當晚將被害人帶離原租屋處，途中還巧遇房東，面對房東疑問，張某僅表示被害人只是「生病」。

之後張男欲冒用被害人身分進行借貸，驗證關卡須使用「人臉辨識」，豈料驗證過程為「活體辨識」，要求使用者需眨眼，使張男當場放棄，將屍體焚燒後掩埋。

警方接獲借貸公司報案，借貸公司表示得知借貸未通過警訊，便查看辨視畫面，卻發現一名女子雙眼失焦、頸部有明顯勒痕，臉部甚至發青發紫，再加上聽見男性聲音，嚇得立刻報案，整起事件因此曝光。警方也循線逮捕張男，並以故意殺人罪起訴。

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