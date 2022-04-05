為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場

    澳洲與以色列學者合作研究指出，有證據顯示中國部分死囚在腦死前遭活摘心臟。圖為法輪功成員抗議中共當局活摘器官。（資料照）

    澳洲與以色列學者合作研究指出，有證據顯示中國部分死囚在腦死前遭活摘心臟。圖為法輪功成員抗議中共當局活摘器官。（資料照）

    2022/04/05 12:45

    〔中央社〕根據一項澳洲與以色列學者合作研究指出，有證據顯示中國有死囚（含「良心犯」）在腦死前遭活摘心臟。學者相信那些死囚死於活摘手術過程；並批評有關做法如同手術室當成刑場。

    「美國移植學刊」（American Journal of Transplantation）4日刊登由澳洲國立大學（ANU）中國研究博士候選人羅伯森（Matthew P. Robertson）與以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）醫學院教授拉維（Jacob Lavee）聯名發表的論文。

    論文指出，證據顯示中國有包括「良心犯」（prisoners of conscience，即政治犯）在內的死囚，在腦死之前遭活摘心臟；而有關活摘心臟手術，是在一般公立醫院或軍方醫院進行。

    羅伯森和拉維在論文中解釋，他們自12萬4770篇發表於器官移植學術出版品的中文論文，抽樣選出2838篇；然後利用電腦分析其中的數據。結果發現，有71篇論文未能指出心臟捐贈者的腦死情況。

    羅伯森和拉維相信，這些腦死情況不明的器官捐贈者，是在被摘取心臟的過程中致死

    根據ANU今天發布新聞稿，羅伯森和拉維認為，死囚遭活摘心臟的做法，形同將手術室當做刑場。

    羅伯森指死囚到底是如何被送到手術檯上的過程，外界不得而知。

    羅伯森認為，執行有關摘除心臟手術的醫師，已變成代替國家執行死刑的人員。

    羅伯森相信，替死刑犯摘除心臟手術的醫師和醫院有可能獲取豐厚利潤。

    拉維指出，他和羅伯森的研究所揭露的，有多名中國醫師積極參與活摘死囚器官的過程。

    拉維表示，他自己身為一名醫師，而且他的父親是二戰期間猶太人遭大屠殺的倖存者；他無法理解為何會有醫師同業願意與專制政權同流合污。

    據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，羅伯森提到，他和拉維所發現的死囚遭活摘心臟案例，一共涉及56家中國醫院，以及超過300名醫護人員參與其中。

    羅伯森相信，中國死囚遭活摘心臟的實際數字，很可能遠超過他們所發現的71宗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狠批中共活摘器官 紐西蘭議員打破噤聲
    2021/07/05 14:34

    狠批中共活摘器官 紐西蘭議員打破噤聲
    逾600女孩被賣到中國 巴基斯坦冷處理
    2019/12/06 05:30

    逾600女孩被賣到中國 巴基斯坦冷處理

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    歷史上的今天》中共全面鎮壓法輪功活動！
    2019/07/22 11:04

    歷史上的今天》中共全面鎮壓法輪功活動！
    揭穿謊言！英聽證會證實 中國仍持續活摘死囚器官
    2019/06/18 15:03

    揭穿謊言！英聽證會證實 中國仍持續活摘死囚器官

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播