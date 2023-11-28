全球首例 美阿拉巴馬州將以氮氣執行死刑

美國阿拉巴馬州死囚史密斯，將於明年1月25日接受全球首次的「氮氣死刑」。（美聯社）

2023/11/28 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith），去年被執行注射死刑時因操作問題撿回一命，但州長艾維（Kay Ivey）本月拍板，將於明年1月25日以氮氣處死史密斯，這將是全球首次的「氮氣死刑」。

據《美聯社》報導，史密斯涉及1988年阿拉巴馬州的雇凶殺人案，當地牧師以每人1000美元（約新台幣3.14萬元）的費用，雇用史密斯和另名男子殺害妻子以領取保險金，史密斯落網後苟活至今，當時一起作案的男子則已在2010年處死。

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阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州和密西西比州，先前都已批准氮氣處刑方式，但目前尚未使用過，在史密斯注射死刑失敗後，阿拉巴馬州最高法院批准總檢察長的申請，再度對史密斯實施死刑，並由州長來決定日期。

史密斯委任律師則向法院尋求停止處刑，批評阿拉巴馬州試圖讓史密斯成為「新穎實驗方法的測試對象」，另一方面，氮氣處死的支持者認為這理論上是無痛的，但反對者直指這是人體實驗。

據了解，人類所吸入的空氣有78％都是氮氣，在適當狀況下對人體無害，但在執行死刑時，將讓死囚戴上可罩住口鼻的面罩，並由純氮氣取代空氣，剝奪生存所需的氧氣。

《英國醫學期刊》指稱，這將是全球首例氮氣缺氧死刑，在過去曾發生過一些工安意外，例如進入純氮保存蘋果的儲物倉昏迷死亡、以氮氣將儲槽內其餘氣體排出時誤吸喪命，這些死者都是在沒有逃跑的跡象下被奪走性命，顯見當下身體並未感到異常。

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