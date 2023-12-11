以色列間諜？ 伊朗擬判瑞典公民死刑

伊朗政府10日宣布，已展開對瑞典公民佛洛德魯斯的審判，指控他為以色列從事間諜活動。（路透）

2023/12/11 11:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗政府10日宣布，已對1名瑞典籍歐盟雇員展開審判，其被指控替以色列從事間諜活動，觸犯了「塵世腐敗」（corruption on earth）罪名，可被處以死刑。

據路透報導，瑞典政府9日表示，對該國公民佛洛德魯斯（Johan Floderus）的審判程序，近日已在伊朗展開。佛洛德魯斯2022年4月前往伊朗旅遊時遭到拘留。

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伊朗司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）10日表示，針對佛洛德魯斯的審判已經開始，以「基於塵世腐敗從事嚴重危害國家安全的非法活動，並與猶太復國主義政權進行情報合作」罪名起訴。

根據伊朗嚴格的伊斯蘭律法，「塵世腐敗」是最嚴重罪名之一，可被處以死刑。

瑞典外交部發言人10日稱：「佛洛德魯斯遭到非法拘留，且所有指控都是虛構的。我們已透過不同管道、在多個時間點向伊朗明確傳達了這一點，最近一次是昨天。」

佛洛德魯斯的家人受訪表示，拘留「不具有任何正當理由或正當程序」。

人權組織和西方政府紛紛抨擊伊朗，試圖以捏造的安全罪名逮捕外國公民，藉此迫使他國進行政治讓步。德黑蘭表示，逮捕行動完全符合刑法規範，否認受政治因素影響實施非法拘留。

2019年，瑞典逮捕了1名前伊朗官員，造成瑞典與伊朗關係陷入緊張。該名官員因涉入1980年代的大規模處決活動、對政治犯實施酷刑，在瑞典被捕。

伊朗司法部門強調，佛洛德魯斯執行歐美的情治計畫，為以色列蒐集情報。

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