為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以色列間諜？ 伊朗擬判瑞典公民死刑

伊朗政府10日宣布，已展開對瑞典公民佛洛德魯斯的審判，指控他為以色列從事間諜活動。（路透）

伊朗政府10日宣布，已展開對瑞典公民佛洛德魯斯的審判，指控他為以色列從事間諜活動。（路透）

2023/12/11 11:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗政府10日宣布，已對1名瑞典籍歐盟雇員展開審判，其被指控替以色列從事間諜活動，觸犯了「塵世腐敗」（corruption on earth）罪名，可被處以死刑。

據路透報導，瑞典政府9日表示，對該國公民佛洛德魯斯（Johan Floderus）的審判程序，近日已在伊朗展開。佛洛德魯斯2022年4月前往伊朗旅遊時遭到拘留。

伊朗司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）10日表示，針對佛洛德魯斯的審判已經開始，以「基於塵世腐敗從事嚴重危害國家安全的非法活動，並與猶太復國主義政權進行情報合作」罪名起訴。

根據伊朗嚴格的伊斯蘭律法，「塵世腐敗」是最嚴重罪名之一，可被處以死刑。

瑞典外交部發言人10日稱：「佛洛德魯斯遭到非法拘留，且所有指控都是虛構的。我們已透過不同管道、在多個時間點向伊朗明確傳達了這一點，最近一次是昨天。」

佛洛德魯斯的家人受訪表示，拘留「不具有任何正當理由或正當程序」。

人權組織和西方政府紛紛抨擊伊朗，試圖以捏造的安全罪名逮捕外國公民，藉此迫使他國進行政治讓步。德黑蘭表示，逮捕行動完全符合刑法規範，否認受政治因素影響實施非法拘留。

2019年，瑞典逮捕了1名前伊朗官員，造成瑞典與伊朗關係陷入緊張。該名官員因涉入1980年代的大規模處決活動、對政治犯實施酷刑，在瑞典被捕。

伊朗司法部門強調，佛洛德魯斯執行歐美的情治計畫，為以色列蒐集情報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以巴衝突恐擴散 馮德萊恩籲加強制裁伊朗
2023/10/20 12:04

以巴衝突恐擴散 馮德萊恩籲加強制裁伊朗
日藥廠員工被控涉間諜行為 中國官方拘留逾半年後逮捕
2023/10/19 22:28

日藥廠員工被控涉間諜行為 中國官方拘留逾半年後逮捕

金融服務新顯學 「留白」打造優質體驗
拜登親訪以色列 力阻人道災難
2023/10/18 05:30

拜登親訪以色列 力阻人道災難
加薩走廊開戰 眭澔平佩特拉古城報平安
2023/10/08 07:32

加薩走廊開戰 眭澔平佩特拉古城報平安

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播