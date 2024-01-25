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美最高法院駁回上訴！全球首例「氮氣死刑」今執行

死囚史密斯是全球第一位被執行「氮氣死刑」的人。（路透）

死囚史密斯是全球第一位被執行「氮氣死刑」的人。（路透）

2024/01/25 19:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球首例「氮氣死刑」將於今（25）日執行，犯人為涉及1988年阿拉巴馬州雇凶殺人案的死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith）。

英國廣播公司（BBC）報導，史密斯2022年就已被判處注射死刑，然而因操作問題撿回一命。經過史密斯的律師團多次向法院提出他們對於「氮氣死刑」合法性的質疑、向美國最高法院請求緩刑後，最高法院最終於本週三（24日）還是駁回了上訴。

根據死刑資訊中心資料顯示，史密斯將成為美國第一位被以這種方式處決的人，也是全球第一位。

阿拉巴馬州在一份法庭文件中表示，他們預估史密斯會在幾秒鐘內失去知覺，並在幾分鐘內死亡。州檢察長（State Attorney General）馬歇爾（Steve Marshall）稱，氮氣死刑可能是目前「最人道的處決方式」。

由於注射死刑所用的藥物變得越來越難取得，阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州和密西西比州都已批准使用氮氣缺氧作為替代處決方法。人類所吸入的空氣有78％是氮氣，在適當狀況下對人體無害。然而當濃度達到94％時，呼吸兩三口就有可能致命。「氮氣死刑」將讓死囚戴上可罩住口鼻的面罩，並由純氮氣取代空氣，死囚將因缺乏氧氣而死亡。

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