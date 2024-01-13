拜登上任後首次！ 白人至上主義槍手遭求處死刑
2024/01/13 16:24
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕2022年5月在美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超市犯下大規模槍擊案的白人至上主義槍手詹德倫（Payton Gendron），近日遭聯邦法院檢察官求處死刑，這是美國總統拜登上任後首樁司法部授權檢方求處死刑。
根據《CNN》報導，現年20歲的詹德倫，2022年5月14日下午於紐約水牛城東區一家名叫「Tops Friendship Markets」的超市槍殺10名非裔民眾，另有3人受傷，犯案當下還在Twitch上直播槍擊過程，但直播不到2分鐘就被平台判定違規關閉；此前他還在網上發表過一篇種族主義宣言，表示白人正被有色人種取代，透露出發動政治暴力行為的動機。
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目前詹德倫已承認謀殺、國內恐怖主義和仇恨犯罪等罪名，去年2月被判處無期徒刑，且終生不得假釋，其律師也曾說檢方如果同意不尋求死刑，詹德倫會考慮對聯邦指控認罪。不過昨天（12日）下午聯邦水牛城地方法院舉辦聽證會，聯邦檢察官宣布將尋求對詹德倫判處死刑，大部分受害者家屬也同意這項決定，但也有家屬表示不希望對詹德倫判死，因為這對詹德倫來說「太痛快」，他們更想要看詹德倫終生在獄中受苦。
這是拜登上任後，司法部首次尋求死刑的案例。拜登2020年競選總統期間曾表態反對死刑，對此一名白宮發言人表示，司法部確實做出量刑決定，但總統的立場並無改變。