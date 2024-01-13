拜登上任後首次！ 白人至上主義槍手遭求處死刑

2020年在紐約水牛城犯下大規模槍擊案的白人至上主義槍手詹德倫近日遭聯邦法院求處死刑。（路透）

2024/01/13 16:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2022年5月在美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超市犯下大規模槍擊案的白人至上主義槍手詹德倫（Payton Gendron），近日遭聯邦法院檢察官求處死刑，這是美國總統拜登上任後首樁司法部授權檢方求處死刑。

根據《CNN》報導，現年20歲的詹德倫，2022年5月14日下午於紐約水牛城東區一家名叫「Tops Friendship Markets」的超市槍殺10名非裔民眾，另有3人受傷，犯案當下還在Twitch上直播槍擊過程，但直播不到2分鐘就被平台判定違規關閉；此前他還在網上發表過一篇種族主義宣言，表示白人正被有色人種取代，透露出發動政治暴力行為的動機。

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目前詹德倫已承認謀殺、國內恐怖主義和仇恨犯罪等罪名，去年2月被判處無期徒刑，且終生不得假釋，其律師也曾說檢方如果同意不尋求死刑，詹德倫會考慮對聯邦指控認罪。不過昨天（12日）下午聯邦水牛城地方法院舉辦聽證會，聯邦檢察官宣布將尋求對詹德倫判處死刑，大部分受害者家屬也同意這項決定，但也有家屬表示不希望對詹德倫判死，因為這對詹德倫來說「太痛快」，他們更想要看詹德倫終生在獄中受苦。

這是拜登上任後，司法部首次尋求死刑的案例。拜登2020年競選總統期間曾表態反對死刑，對此一名白宮發言人表示，司法部確實做出量刑決定，但總統的立場並無改變。

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