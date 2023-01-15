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    6男認識她後接連死亡 日本女死刑犯驚傳吃飯噎住喪命

    日本法務省表示，49歲女死刑犯上田美由紀在吃飯時噎住身亡。日本法務省大樓示意圖。（彭博）

    日本法務省表示，49歲女死刑犯上田美由紀在吃飯時噎住身亡。日本法務省大樓示意圖。（彭博）

    2023/01/15 14:19

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名的「鳥取連續非正常死亡事件」共有6名男性接連離奇喪命，其共通點就是和經營小吃店女子的上田美由紀認識，她後來被查出下藥並溺斃其中2男，2017年死刑定讞，孰料14日下午上田美由紀傳出在廣島看守所牢房內吃飯噎住身亡，現場沒有輕生跡象。

    《產經新聞》報導，日本法務省矯正局表示，14日下午4時22分許，廣島看守所職員聽到上田美由紀的牢房傳出異音，前往查看時發現她被食物卡住喉嚨，將異物取出後上田美由紀並未恢復意識，因此於下午4時30分許撥打119送往醫院，最終宣告不治。

    事實上，現年49歲的上田美由紀10日中午就曾因為噎到送醫，當時院方認為她並沒有大礙，因此同天又送回看守所。另外，她本身患有高血壓、心臟病、失眠症等疾病，平常都在吃藥治療。

    據了解，「鳥取連續非正常死亡事件」裡共有6名男性在2004至2009年之間死亡，這些死者的職業分別為記者、保安、刑警、司機、電器行老闆、酒店員工等等。

    在6人接連死亡後鳥取縣警方感到不對勁，展開調查後認為上田美由紀涉嫌於2009年殺害和她有債務關係的47歲卡車司機矢部和實、57歲電器行老闆圓山秀樹，其作案手法都是讓受害者喝下摻有安眠藥的飲料，再將對方推入海水、河川中溺死。

    上田美由紀始終主張自己沒有殺害2人，但日本最高法院2017年裁定死刑定讞。至於其餘4人由於早已沒有遺體做解剖或查不出死因和上田美由紀有關，只能認定為意外或輕生。

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