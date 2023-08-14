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「連身條款」判合憲 法部：38死囚另均聲請釋憲無法執行死刑

法務部指出，38死囚另均聲請釋憲，尚無法執行死刑。（資料照）

法務部指出，38死囚另均聲請釋憲，尚無法執行死刑。（資料照）

2023/08/14 17:57

〔記者楊國文／台北報導〕我國目前有38位死刑犯，其中黃春棋等35人以最高法院的「連身條款」違反公平審判原則，聲請釋憲，今天遭憲法法庭判決條文合憲，而駁回聲請，外界好奇法務部是否有權執行死刑槍決，法務部對合憲的釋憲結果表示尊重，但38位死刑犯均另有以其他事由聲請憲法訴訟，仍在進行中，依法無從執行死刑，盼望憲法法庭對死刑犯聲請釋憲案能加快審理進度，避免執行程序久懸不決。

依據法務部死刑執行規則規定，包括死囚聲請釋憲（憲法訴訟）、再審、非常上訴中的案件，無法執行死刑。

法務部指出，自去年起至今共5度函詢司法院有關38位死刑犯聲請憲法訴訟的聲請理由、審理進度及有無為暫時處分停止執行的裁定等事由，做為判斷有無不得執行的法定事由。

法務部表示，除35位死刑犯因連身條款案聲請釋憲，今天遭駁回外，因目前38位死刑犯尚有其他不同聲請憲法訴訟理由，正由憲法法庭審理中，法務部尊重憲法法庭依法審判的職權，在司法救濟程序終結前，無法陳送部長令准執行。

法務部強調，我國是法治國家，依法行政是法務部一貫的立場及基本施政原則，對死刑並無預設任何立場，我國未廢除死刑制度前，基於依法行政及尊重死刑犯相關聲請救濟的權利，若司法救濟程序已窮，將嚴謹辦理後續程序，以兼顧司法正義及人權保障。

依據司法院資料，目前38名死囚均以死刑條文有違憲之虞，聲請釋憲，部份死囚也分別就刑事訴訟條文、刑法第19條等條文聲請釋憲，死刑定讞已23年的死囚黃春棋也聲請變更釋字592號解釋等。

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