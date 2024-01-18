日本「特定少年」首判死刑！19歲男告白失敗 殺學妹雙親還放火

日本去年4月將《民法》成年年齡從20歲下修到18歲，修訂後《改正少年法》隨之上路，並將18、19歲犯案者稱為「特定少年」。（歐新社）

2024/01/18 22:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣甲府市2021年10月發生一起未成年殺人放火案件，當時僅19歲的遠藤裕喜向學妹告白被拒，便前往對方家中用刀刺殺其父母並縱火燒毀其住處。今天（18日）判決出爐，遠藤裕喜被處以死刑，也是2022年4月施行《改正少年法》以來，全日本首例「特定少年」判處死刑的案件。

《NHK》、《產經新聞》報導，案件發生於2021年10月21日，遠藤裕喜向學妹告白遭拒，便於凌晨3時30分左右潛入對方家中，持刀將在一樓臥室中熟睡的父母殺害，又毆打她就讀國三的妹妹，接著縱火燒毀她的住處，當時女同學與妹妹從二樓跳下逃脫才倖免於難。

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自去年10月以來，甲府地方法院針對該案開庭審理達21次，其中最大爭議點在於案發時遠藤是否具責任能力。檢方認為，遠藤具完全責任能力，要求判處死刑；不過辯方則主張，遠藤犯案當時處於「心神耗弱」狀態，其責任能力明顯減低，因此罪不至死。

甲府地方法院今日依檢方求刑判處遠藤死刑。判決書指出，遠藤犯案手段殘酷且具計畫性，殺人動機相當自我中心，對社會影響甚鉅，且犯後未對受害家屬致歉，也未表現反省態度，認定其改過自新可能性低。判決書也提到，即使以最大程度去考慮他當時僅19歲，但依其刑事責任的重大性，不足以構成迴避死刑判決的理由。

據了解，日本去年4月將《民法》成年年齡從20歲下修到18歲，修訂後《改正少年法》隨之上路，並將18、19歲犯案者稱為「特定少年」，以做跟修法前20歲以上成年人的區別，該案也是全日本首例以「特定少年」罪名判處死刑的案件。

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