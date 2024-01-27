全球首例氮氣處決 美國殺手22分鐘伏法

美國阿拉巴馬州死囚史密斯廿五日下午在阿拉巴馬州霍爾曼監獄接受氮氣窒息伏法。（美聯社檔案照）

2024/01/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球第一起氮氣窒息處決死刑廿五日在美國阿拉巴馬州霍爾曼（Holman）監獄執行，五十八歲死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith）接受行刑廿二分鐘後正式伏法。堅決反對死刑的歐洲聯盟廿六日對此「深感遺憾」，直指專家認證此刑「特別殘忍且不尋常」。

氮氣窒息為惰性氣體窒息的一種，吸入的空氣中含有過多生理上無作用的惰性氣體，該氣體不具有毒性或麻醉特性，無法作用於心臟和血紅蛋白上，僅做為稀釋劑，降低血液及空氣中的氧氣濃度，最終造成人缺氧死亡；此法受安樂死支持者宣傳，屠宰場殺死牲畜前也常用。氮氣窒息做為死刑在美國僅奧克拉荷馬州、密西西比州、阿拉巴馬州合法，史密斯案為全球公開以此處決首例。

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然而，有專家批評這種行刑方式逐步剝奪死刑犯呼吸的氧氣，過程可能造成劇烈痛苦及折磨，形同虐待。

史密斯受死前最後聲明說，「今晚，阿拉巴馬州讓人類倒退了一步」，「我將帶著愛、和平與光明離去」，隨即戴上獄方給的面罩並灌輸氮氣。見證媒體與阿拉巴馬州當局指出，史密斯「開始扭動掙扎約二至四分鐘，接著沉重呼吸約五分鐘」，死前呼吸趨緩並有預期中的不自主動作，終至無法察覺。

兩年前注射死刑 失敗三次

史密斯因為一九八八年受牧師森內特所僱殺害髮妻伊莉莎白謀奪保險金而被判死刑，在死囚房拘禁三十多年後，於二○二二年十一月曾接受注射死刑，但因三度無法安置好靜脈輸液管後中止執行。伊莉莎白之子說，「這是苦樂參半的一天」，「很高興這一天結束了」，但「今天發生的任何事情都不能讓媽媽回來」。

俄亥俄州廢死團體「死刑行動」執行長博諾維茲當天在行刑前於獄外受訪，呼籲「停止實驗性處決」。（路透）

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