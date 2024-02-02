狂刺32刀殘殺珠寶商人奪財 2主嫌逃死定讞

刺殺張姓天珠商人32刀的李政達（中）改判無期徒刑。（資料照，記者翻攝）

2024/02/02 11:27

〔記者張文川／台北報導〕珠寶商黃焌柚與張姓合夥人發生嫌隙，5年前夥同李政達、李之楷強盜殺害張男，法院一審判黃焌柚與李政達死刑，李之楷無期徒刑，二審皆改判為無期徒刑，更一審仍判黃焌柚與李政達無期徒刑，李之楷則因殺人時僅18歲，改判20年徒刑。最高法院駁回檢辯上訴，全案定讞。

由於3人經6次延押期滿，更一審時已依速審法規定，裁定釋放李政達、李之楷，但限制住居，每週赴警局報到，強制配戴電子手環監控防逃，定期拍照回傳；黃焌柚另案已發監執行。

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判決書指出，黃焌柚（44歲）與張姓天珠商人熟識，曾合夥做生意，2019年4月間，張男借黃男「天地眼中眼」天珠，卻變賣並私吞人民幣38萬餘元（約新台幣160餘萬元），雙方衍生恩怨，黃男又於2019年另涉違法吸金案，需籌措律師費，遂萌生謀財害命想法，同年11月找來需錢孔急的李政達（27歲）幫忙。

同年月25日，他們謊稱買天珠，將張男誘騙到北屯一處停車場，李政達夥同李之楷（22歲）、蔡信佑（23歲）先毆打張男，李政達再持預藏折疊刀猛刺32刀，搶走價值1024萬元的14串天珠，接著將張男載運到霧峰準備棄屍時被2名路人撞見報警，3人自撞電線桿逃逸，張男送醫不治。

台中地院一審依共同犯強盜殺人罪，判處黃焌柚、李政達死刑，李之楷判處無期徒刑，蔡信佑15年6月徒刑。

台中高分院二審撤銷死刑判決，改判無期徒刑，最高法院發回更審。

台中高分院更一審減刑改判李之楷20年徒刑，黃焌柚與李政達皆判處無期徒刑。法官指出，3人犯行嚴重，但李政達、李之楷無前科，黃焌柚亦無人身傷害素行，若經長期監禁矯正偏差價值觀，仍有遷善復歸社會生活的可能，沒有與人世永久隔絕的必要，判決黃焌柚、李政達無期徒刑，褫奪公權終身。

李之楷犯案時僅18歲餘，智慮未成熟，受他人慫恿犯案，情輕法重而予減刑，判處徒刑20年。

最高法院認為更一審判決無誤，量刑亦已充分說明理由，駁回檢辯上訴定讞。

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