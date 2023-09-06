泰國移工殺害仲介強盜金飾現金 瞎掰遭性騷擾而失手殺人

力瓦於二審時辯稱，他被張男性騷擾，才會失手殺死對方，法官認為辯詞違情悖理，是避重卸責之詞，維持一審的無期徒刑。（資料照）

2023/09/06 16:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕泰國籍移工PHROMWAEN REWAT（男，音譯力瓦），於2022年8月8日父親節，與張姓移工仲介討論還債事宜，綑綁張男手腳、口鼻、掐頸窒息致死，再強盜身上現金和金飾，事後再若無其事上班，南投地院一審依強盜殺人罪判處無期徒刑，他上訴二審，宣稱多次被張男性騷擾，才會失手殺害張男，高等法院台中分院認為辯詞「違情悖理」而不足採信，但他還是有教化改善的可能，維持一審的無期徒刑。

判決書指出，於南投縣一家工廠上班的泰國移工力瓦，與移工仲介張男熟識，張男多次借錢給力瓦，2022年8月8日晚上11時許，他到張男住處討論債務，見張男身上有金飾等財物，他臨時起強盜之心，持木棍毆打張男，將張男綑綁在椅子，掐頸導致窒息死亡後，強盜張男身上的金項鍊、純金墜飾與現金6萬元，再若無其事地離開，張男的胞姊翌日上午送早餐，驚見弟弟已經死亡。

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南投地院一審時，力瓦皆避重就輕，只承認臨時起意強盜財物，但否認殺人，但法官認為，法醫鑑定證詞、相關證人的證述與現場勘驗報告，力瓦是臨時起意而強盜殺人，且犯行明確，依強盜殺人罪判判處無期徒刑。

力瓦上訴二審，他坦承棒擊、綑縛與勒頸方式導致張男死亡，卻又辯稱動機是多次被張男性騷擾，心生忿恨，才會失手造殺死對方，法官卻認為，力瓦卻未將此事告訴女友，且宣稱被性騷擾後，力瓦又多次向張男租用房間，還宣稱多次被張男在有不少外籍勞工出入的地方（張男住處客廳）性騷擾，說詞違情悖理，是避重卸責之詞，力瓦犯下強盜殺人罪事證明確。

二審認為，刑法強盜殺人罪的法定刑是死刑或無期徒刑，但力瓦無犯罪素行，應非窮兇極惡之人，坦承整起事發過程，也積極配合起獲盜贓（贓款與金飾），人格特質具正向關聯，有教化改善可能，施以最長期之監禁，使他深刻反省，矯正偏差價值觀念，仍有遷善而再次復歸社會的可能，因此沒有處以極刑，沒有使他與人世永久隔絕之必要（死刑），一審判處被告無期徒刑，褫奪公權終身，刑執行完畢或赦免後驅逐出境，應屬妥適，力瓦上訴並無理由，應予駁回，可上訴三審。

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