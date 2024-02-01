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2毒蟲搶劫彩券行3300元 基檢火速偵結起訴

基隆市彩券行遭搶，警方到場採證，以車追人，循線逮到李姓與陳姓男子結夥強盜彩券行3300元現金。（記者林嘉東翻攝）

基隆市彩券行遭搶，警方到場採證，以車追人，循線逮到李姓與陳姓男子結夥強盜彩券行3300元現金。（記者林嘉東翻攝）

2024/02/01 23:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓毒蟲缺錢花用，去年12月間戴著安全帽，持折疊刀強盜彩券行女店員3300元現金後，跳上陳姓同夥騎的機車逃逸，警方獲報1.5小時逮到2人。基隆地檢署火速偵結，今天（1）日將2人依加重強盜罪嫌起訴。

起訴書指出，李姓男子有多項毒品、妨害自由等多項前科，去年12月28日，先向不知情的張姓友人借機車，再找染有毒癮的陳姓友人騎車載他，在基隆市仁愛區閒晃，找尋落單婦人行搶。

上午7時許，2人共乘一輛機車行經孝三路郵局時，見林姓女子在自動櫃員機提領完現金，李男隨即上前抓住林女的手，要脅林女：「搶劫」，嚇得林女大喊：「救命！」引起路人側目，李見無法得逞，跳上陳騎的機車跑走。

1小時後，2人閒晃至仁四路上彩券行，發現只有1名女店員顧店，李男戴著安全帽、身穿雨衣下車，手持折疊刀，刻意把刀尖露出雨衣袖口外，威嚇女店員：「搶劫！」，女店員不從，搶匪就直接打開收銀機，強盜走收銀機內裝有50元硬幣的硬幣盒，合計共有3300元現金。

搶匪搶走硬幣盒後，跳上陳男騎的機車逃逸，轄區基隆市警一分局忠二路派出所獲報以車追人，查出搶匪住在中山區住處後，前往逮捕李嫌與陳男，在案發1.5小時後逮到2人。

檢方認定，李、陳強盜2次，分別觸犯加重強盜未遂與加重強盜既遂罪，將2人提起公訴。

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