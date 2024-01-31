巴西男吃完河豚「嘴麻心臟驟停」 住院搶救35天仍不治

巴西46歲男子上月底收到朋友贈送河豚，烹煮吃下肚後竟嘴巴、身體發麻，緊急送醫救治，住院後卻仍不治身亡。（圖擷取自「@nypost」X）

2024/01/31 13:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西46歲男子戈麥斯（Magno Sergio Gomes）上月底收到朋友贈送1隻河豚，烹煮吃下肚約1小時後突然感到嘴巴、身體發麻，緊急前往醫院救治，住院搶救35天仍不治身亡，據美國疾病控制中心表示，河豚體內含「河豚毒素」，當大量攝取會干擾神經到肌肉的訊號傳遞，使肌肉麻痺導致死亡。

綜合外媒報導，死者姊姊羅珮斯（Myrian Gomes Lopes）近日受訪提及，弟弟去年12月22日從朋友獲贈河豚，當天切開取出肝臟，接著與檸檬汁一起煮熟與朋友分享食用，不料吃完約1小時後2人開始感到嘴麻、身體不適，心臟甚至一度驟停，隨後緊急送院救治，住院35天仍不敵毒素，醫院當地時間1月27日上午宣告離世。

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羅珮斯指出，弟弟死於中毒，河豚毒素快速蔓延至頭部，入院第3天後曾多次出現癲癇症狀，戈麥斯的朋友則奇蹟般倖存，因神經系統受到毒素影響，現在走路有些困難，正康復中。

據美國疾病管制與預防中心警告，河豚毒素屬於神經毒素，約為氰化鈉之1000倍以上，目前沒有已知的解毒劑，一旦大量攝取，這種毒素將會干擾神經到肌肉的訊號傳遞，使肌肉麻痺導致死亡。

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