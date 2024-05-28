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神學院太多「基佬」了！ 義媒驚爆教宗用歧視俚語稱同志

義媒驚爆教宗用歧視俚語來稱呼同性戀者。（法新社）

義媒驚爆教宗用歧視俚語來稱呼同性戀者。（法新社）

2024/05/28 15:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有義大利媒體驚爆，87歲的教宗方濟各（Pope Francis）在與主教的閉門會議上重申，不應允許同性戀者成為牧師，他甚至以充滿貶意的羅馬術語「frociaggine」（大致英文中的faggotness，中文中沒有確切的對應字眼，或譯為「基佬」、「娘砲」）來稱呼同性戀者。

據《路透》報導，義大利發行量最大的報紙《共和報》（La Repubblica）、《晚郵報》（Corriere della Sera）相繼報導教宗方濟各以充滿貶意的字眼來稱呼同性戀者。

據稱該事件發生在5月20日，當時義大利主教會議召開了為期4天的會議，並與教宗舉行了一次私下會談，教宗方濟各重申他反對公開出櫃的同志加入牧師培訓學院，然後開玩笑說「一些神學院裡已經有太多的『frociaggine』了」。

自從2013年成為教宗以來，方濟各對LGBTQ群體（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）採取了更開放的態度，在去年底批准同性伴侶在特定條件下可獲教會祝福；有教會人士替教宗緩頰，稱出身於阿根廷的教宗，因為母語是西班牙文，可能沒有意識到他使用的義大利術語具有冒犯性。

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