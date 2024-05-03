傳遞巴黎奧運聖火變裝皇后參一咖 法國極右派怒嗆

法國變裝皇后稍早在社群媒體上透露，將在巴黎奧運聖火傳遞至法國首都時，擔任其中1名火炬傳遞手。（圖擷取自instagram.com/minima_geste/）

2024/05/03 21:46

〔編譯張沛元／綜合報導〕2024年法國巴黎夏季奧運的文化口水戰再添一樁，繼奧運開幕式歌曲與官方海報引爆爭議後，法國變裝皇后米妮瑪．潔絲特（Minima Geste）確定受邀傳遞聖火後，慘遭網路鄉民圍剿與保守派政治人物痛批。

33歲的米妮瑪1日在X上轉發巴黎市政府宣布她獲選在7月14日至15日奧運聖火傳到巴黎時擔任火炬手之一，她在盛裝打扮的影片中說，「讓一位變裝皇后高舉火炬-可能會摔倒，等著瞧吧！-令人感到無比驕傲」。

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米妮瑪說，希望藉此向外界傳達她對其所處的LGBTQIA+（指女男同志、雙性戀者、跨性別者、酷兒、雙性人、無性別者）社區的自豪感，因為不過10年前，讓變裝皇后傳遞火炬令人難以想像。

米妮瑪還說，扮演變裝皇后雖非奧運競賽項目，但穿著緊身胸衣與腳踩高跟鞋還是很耗體力；她本人過去曾練過摔跤與水上芭蕾。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）力挺米妮瑪，直言她本人與市府皆引以為榮，因為米妮瑪不但將在巴黎負責傳遞奧運聖火，也傳達和平與人性等的價值觀；巴黎市府說，米妮瑪慘遭恐同性戀與恐跨性別羞辱，市府會協助她採取法律行動。

但出身極右派政治世家的前國會議員瑪莉詠．馬赫夏（Marion Marechal）卻頗不以為然，直批米妮瑪「特別粗俗不雅」及其表演「過度性興奮」……，「此等向世界展現法國的方式，我個人認為並不妥當，」她2日如此告訴法國電視一台（TF1）。

瑪莉詠的外祖父是法國政壇極右派老將尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen），阿姨是曾選過法國總統的極右派領導人瑪琳．勒班（Marine Le Pen）；除了變裝皇后米妮瑪，瑪莉詠與包括阿姨瑪琳在內的許多政壇保守派，也不滿外傳生於非洲馬利的法國R&B巨星Aya Nakamura將在7月26日奧運開幕式上獻藝，批評Aya Nakamura的穿著與唱的不是法文歌，讓她在奧運開幕式上開唱簡直是羞辱人。

巴黎奧運聖火將在5月8日從馬賽開始傳遞，直到7月26日奧運於巴黎開幕。

Perchée sur des talons de 25 cm, pour des performances de plus de 2 heures, la drag queen @minima_geste est prête pour son relais de la Flamme olympique ????



RDV cet été, les 14 & 15 juillet prochains, pour le passage de la Flamme dans la capitale ! pic.twitter.com/KluHEcjCPh — Paris （@Paris） May 1, 2024

巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格4月26日在希臘雅典帕那辛納克體育場的奧運聖火交接儀式上高舉聖火。聖火預定5月8日抵達法國馬賽。（法新社）

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