為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

賀錦麗聲勢不斷提升 7大搖擺州民調超車川普

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（圖左）在接替拜登競選後，聲勢不斷提升，根據最新民調顯示，賀錦麗在7大搖擺州中整體領先共和黨對手川普（圖右）。（資料照，法新社）

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（圖左）在接替拜登競選後，聲勢不斷提升，根據最新民調顯示，賀錦麗在7大搖擺州中整體領先共和黨對手川普（圖右）。（資料照，法新社）

2024/08/15 08:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在接替拜登競選後，聲勢不斷提升，根據最新民調顯示，賀錦麗在7大搖擺州中整體領先共和黨對手川普，且在其中6州都領先或是與川普打成平手。

綜合外媒報導，美國無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）於週三發布最新民調，指賀錦麗和川普在搖擺州陷入激烈競爭，根據在7月26日至8月2日進行的調查顯示，賀錦麗在7大搖擺州中的6州都領先或是與川普平手，川普僅在內華達州以微弱優勢領先。報導指這與5月相比是一個很明顯的變化，當時川普在7州都還以絕對優勢領先或是與對手平分秋色。

民調顯示，在一對一的情況下，賀錦麗在亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡、賓州及威斯康辛等7大搖擺州的整體支持度，以48%領先川普（47%）1個百分點，另有5%的受訪者表示，他們尚未決定支持誰，或是不會投票。民調指賀錦麗成功縮小差距，是由於她鞏固了民主黨的基礎，以及在獨立選民支持率的增加。

其中在密西根州，賀錦麗（49%）領先川普（46%）3個百分點，有5%的選民尚未決定，5月時川普在此還領先拜登2個百分點。在威斯康辛州2人同樣差距3個百分點，賀錦麗與川普的支持率分別為49%及46%，一樣有5%選民尚未決定投誰，先前川普與拜登還打成平手。

在亞利桑那州，賀錦麗（48%）領先川普（46%）2個百分點，並有6%選民未決定，原本川普還在此領先拜登1個百分點。至於在北卡賀錦麗則以48%比47%，領先川普1個百分點，並有6%的選民未決定，5月時川普在此還領先7個百分點。

而在賓州，賀錦麗以49%的支持率，領先川普的48%，並有3%的選民尚未決定，原先川普領先拜登3個百分點。在喬治亞州，賀錦麗和川普則是打成平手，2人的支持率同樣是48%，有4%的未決定選民，原先川普領先拜登3個百分點。

內華達州則是目前川普唯一占優勢的搖擺州，仍領先賀錦麗3個百分點，不過自5月以來差距已縮小6個百分點。

本次民調為7月26日至8月2日，針對7個州的2867名可能選民進行調查，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.83個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賀錦麗獲得99％民主黨代表支持 確定與川普競選美國總統
2024/08/06 15:02

賀錦麗獲得99％民主黨代表支持 確定與川普競選美國總統
賀錦麗副手華茲遭質疑親中 過往經歷成雙面刃
2024/08/07 19:43

賀錦麗副手華茲遭質疑親中 過往經歷成雙面刃

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
賀錦麗內定國安顧問？美駐日大使傳計劃11月離職
2024/08/10 20:13

賀錦麗內定國安顧問？美駐日大使傳計劃11月離職
網路賭盤看好賀錦麗入主白宮 勝率超車川普
2024/08/10 00:35

網路賭盤看好賀錦麗入主白宮 勝率超車川普

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
美聯社民調：近6成民主黨人相信賀錦麗可成為好總統
2024/07/20 00:40

美聯社民調：近6成民主黨人相信賀錦麗可成為好總統
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播