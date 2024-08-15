賀錦麗聲勢不斷提升 7大搖擺州民調超車川普

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（圖左）在接替拜登競選後，聲勢不斷提升，根據最新民調顯示，賀錦麗在7大搖擺州中整體領先共和黨對手川普（圖右）。（資料照，法新社）

2024/08/15 08:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在接替拜登競選後，聲勢不斷提升，根據最新民調顯示，賀錦麗在7大搖擺州中整體領先共和黨對手川普，且在其中6州都領先或是與川普打成平手。

綜合外媒報導，美國無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）於週三發布最新民調，指賀錦麗和川普在搖擺州陷入激烈競爭，根據在7月26日至8月2日進行的調查顯示，賀錦麗在7大搖擺州中的6州都領先或是與川普平手，川普僅在內華達州以微弱優勢領先。報導指這與5月相比是一個很明顯的變化，當時川普在7州都還以絕對優勢領先或是與對手平分秋色。

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民調顯示，在一對一的情況下，賀錦麗在亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡、賓州及威斯康辛等7大搖擺州的整體支持度，以48%領先川普（47%）1個百分點，另有5%的受訪者表示，他們尚未決定支持誰，或是不會投票。民調指賀錦麗成功縮小差距，是由於她鞏固了民主黨的基礎，以及在獨立選民支持率的增加。

其中在密西根州，賀錦麗（49%）領先川普（46%）3個百分點，有5%的選民尚未決定，5月時川普在此還領先拜登2個百分點。在威斯康辛州2人同樣差距3個百分點，賀錦麗與川普的支持率分別為49%及46%，一樣有5%選民尚未決定投誰，先前川普與拜登還打成平手。

在亞利桑那州，賀錦麗（48%）領先川普（46%）2個百分點，並有6%選民未決定，原本川普還在此領先拜登1個百分點。至於在北卡賀錦麗則以48%比47%，領先川普1個百分點，並有6%的選民未決定，5月時川普在此還領先7個百分點。

而在賓州，賀錦麗以49%的支持率，領先川普的48%，並有3%的選民尚未決定，原先川普領先拜登3個百分點。在喬治亞州，賀錦麗和川普則是打成平手，2人的支持率同樣是48%，有4%的未決定選民，原先川普領先拜登3個百分點。

內華達州則是目前川普唯一占優勢的搖擺州，仍領先賀錦麗3個百分點，不過自5月以來差距已縮小6個百分點。

本次民調為7月26日至8月2日，針對7個州的2867名可能選民進行調查，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.83個百分點。

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