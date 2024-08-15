中國貓熊暴斃 研究中心曝死因喊「願貓熊星球沒有病痛」

「中國大熊貓保護研究中心」13日表示，雄性貓熊「彤彤」6月12日早上因突發疾病死亡。（圖擷自新浪財經）

2024/08/15 09:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「中國大熊貓保護研究中心」13日通報，健康狀態一向良好的貓熊「彤彤」今年6月因突發疾病喪生。經解剖，「彤彤」因胃內容物填塞明顯增大、多系統功能嚴重紊亂等，最終導致呼吸循環功能衰竭而死亡。

「中國大熊貓保護研究中心」13日在微信公眾號發出通報，2004年8月30日出生於貓熊中心「臥龍核桃坪基地」的雄性貓熊「彤彤」，今年6月12日早上因突發疾病死亡。

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據通報，「彤彤」一直以來健康狀況良好，近期覓食、活動一直很好，體重正常、毛髮光亮。11日晚間，飼養員觀察其精神、食慾、活動，均正常無異狀。

通報稱，6月12日下午，研究中心獸醫專家會同四川大學醫學院解剖學、病理學專家，對「彤彤」遺體進行了剖檢和採樣檢測。檢測結果結合解剖情況顯示，「彤彤」因胃幽門部梗阻且胃內容物填塞明顯增大，同時胰臟、胃、十二指腸、腦、肺、腎等多器官出血和急性炎症改變、多系統功能嚴重紊亂，最終呼吸循環功能衰竭而死亡。

研究中心表示，「生命瞬息萬變，離開讓人如此猝不及防。縱有千般不捨，也只能化作無盡惋惜和深深祝福，願『彤彤』在貓熊星球沒有病痛，平安康健。」

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