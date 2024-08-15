岸田文雄不連任是高招？矢板明夫分析日本首相選情

矢板明夫指出，岸田文雄突然宣布不選，其實在情理之中，同時也讓總裁選舉進入了前哨戰。（美聯社）

2024/08/15 09:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄14日宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，代表執政的自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務，各界也熱議各個下任首相人選。資深媒體人矢板明夫昨（14日）深夜發文指出，岸田文雄突然宣布不選，其實在情理之中，同時也讓自民黨總裁選舉進入了前哨戰，在可能的7個候選人中，石破茂的民調最高，而49歲的小林鷹之可能會是黑馬。

矢板明夫表示，岸田文雄在2021年9月成為日本第100代首相，在執政3年中，成功地在家鄉廣島召開七大工業國首腦會議、大幅提高國防預算、在美國國會用英文演講，得到了國際社會的好評。岸田在外交和國防上可說是頗有建樹，但在內政的表現不如人意，例如日圓貶值、高通膨、以及自民黨內弊案，使內閣支持率一直徘徊在25%左右，今年初突然宣布要解散自民黨各大派系，更是一下子得罪了很多大佬，岸田在黨內的聲望也江河日下。

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矢板明夫指出，岸田突然宣布不參選，令很多人感到意外，但想一想也在情理之中。目前自民黨之中，石破茂、高市早苗、河野太郎、茂木敏充已表態要參選，小泉進次郎、小林鷹之、上川陽子也可能投入選戰，由於參加者眾多，支持率低迷的岸田即使參選也很難當選，如果現任首相在首輪就被淘汰，將會喪失在政壇的影響力。

矢板明夫認為，岸田決定退出選舉，反而馬上掌握了主導權。因為岸田手上有將近50人的國會議員票，這將成為所有候選人爭奪的焦點，目前自民黨各大派系的合縱連橫已經開始，總裁選舉隨著岸田宣布不選而進入前哨戰。

矢板明夫分析，在可能參選的7人中，石破茂民調最高，有機會獲得一半以上的黨員票，進入第二輪選舉，但他在國會議員中的朋友太少，第二輪投票中，不喜歡石破的幾大勢力極有可能聯合把票投給其他人。但是第二輪會出線的另一位候選人現在仍不明朗，矢板明夫認為，可能會在小泉進次郎、茂木敏充、小林鷹之等3人中選出。

至於最支持台灣的高市早苗，矢板明夫表示因為她沒有處理好和安倍派的關係，現在選情十分不妙，很有可能找不到20個國會議員當推薦人，進而沒辦法登記；即使登記後，在第一輪被淘汰的可能性也非常大。此外，矢板明夫看好小林鷹之成為此次總裁選舉的黑馬，小林鷹之也是親台派，有可能獲得安倍派的主要成員以及二階派的支持。

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