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    屏東角頭「鴨頭」遭槍殺 鄉代主席妻楊芷瑜IG發聲

    鴨頭陳昫豪昨在高雄遭當街遭狙殺身亡。（資料照）

    鴨頭陳昫豪昨在高雄遭當街遭狙殺身亡。（資料照）

    2024/08/16 06:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄桌遊店外遭槍擊身亡，他的崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜正巧帶小孩出國，楊芷瑜今（16日）凌晨在IG發聲：「老天爺，您真的開了一個玩笑」，並表達對丈夫思念，「多希望是一場夢，祢不用再那麼辛苦了，好好休息」。

    他的妻子楊芷瑜則為現任鄉代會主席，警方聯繫上家人，得知她帶小孩出國，而她獲知消息後已經準備返國。

    陳男的友人說，「鴨頭」與妻子育有3名子女，夫妻倆感情很好，不僅會一起出席公開場合，還會帶著孩子出國旅遊，陳是個顧家的男人。陳猝然離世，他當鄉代會主席的妻子楊芷瑜在凌晨1點20分發文哀弔。

    高雄市某桌遊餐廳外15日發生槍擊案，37歲陳男遭埋伏的楊姓槍手連開多槍狙殺，陳傷重不治。死者為屏東地區綽號「鴨頭」的陳姓角頭，他的父親為地方聞人，妻子為屏東崁頂鄉代會主席，背景雄厚，這起槍擊案恐牽動蟄伏許久恩怨。

    楊嫌自稱為了50萬元賭債行凶，不過他撿拾掉落彈匣返回補槍，手段凶狠，警方懷疑背後案情不單純。

    陳男父親為屏東某宮廟主事者，在地方上頗有聲望，陳男近年來在高屏地區迅速崛起，所經營的當鋪等生意風生水起，因為人海派在道上廣結人脈，前年封街為過世的父親舉辦告別式，各地角頭動員、藍綠民代派員致哀，約有2千人出席。

    隨著陳男事業版圖快速擴張，難免與屏東地區其他角頭屢生衝突，最後演變成麾下小弟相互槍擊，陳男甚至不滿父親主事的宮廟曾遭人開槍，親上火線開槍尋仇，去年7月被屏東地院依殺人未遂、槍砲等罪合併處8年徒刑，併科罰金30萬元，案件正二審審理中，未料他被當街狙擊，震驚地方。

    屏東崁頂鄉代表會主席楊芷瑜（前排中）。（資料照）

    屏東崁頂鄉代表會主席楊芷瑜（前排中）。（資料照）

    「鴨頭」的鄉代會主席妻子發文弔念。（民眾提供）

    「鴨頭」的鄉代會主席妻子發文弔念。（民眾提供）

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