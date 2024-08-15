角頭「鴨頭」曾與仇家長槍互轟 還捲入大毒梟林孝道運毒案

陳男仇家先於2018年10月12日持AR15改造步槍朝官廟「陳公館」開槍。（警方提供）

2024/08/15 22:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕37歲屏東崁頂角頭、綽號「鴨頭」的男子陳昫豪今天在高雄遭當街槍殺，他屬地方年輕一代勢力，近年透過當鋪生意快速崛起，發跡過程與槍十分密切，甚至曾捲入南部大毒梟林孝道運毒案。而他的友人與仇家以AR-15改造長槍互轟，形同另類「軍備競賽」，而屏東崁頂這個小鄉2個月爆發至少2起槍擊案，一時間風聲鶴唳。

「鴨頭」原本相對低調，2017年為他主持的「陳公館」盛大舉辦廟會，遶境規格豪華，神明配載重達8兩2金牌（當時價格約40萬元）遭竊，他下令20萬元懸賞，讓外界看到他的號召力與財力。

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陳男接下來因槍擊事件屢屢登上版面，先是友人休旅車在行駛中遭仇家開槍受傷，仇家更在1個多月後直奔「陳公館」大門再開槍；「鴨頭」憤而反擊，1個多月後，他的友人持槍到鄉內仇家親戚的豪宅反轟，所幸都無人傷亡。

令人注目的是，雙方作案槍枝正是在刺殺川普同款改造步槍「AR-15」，雙方也都帶槍投案，過程中AR-15「你一枝我一枝」宛如軍備競賽，至今仍讓人瞠目結舌，而且2022年還再度以別種形式上演。

道上近年出現「鴨頭」債務糾紛者眾、行情不若全盛時期的風聲，陳男還捲入林孝道毒品販運案，但全身而退。陳男2022年再持M4改造步槍，到同個仇家的多間店面開槍，仇家則是在當天下午以車輛衝撞陳男各地店面，再度「你來我往」。

陳男後因案被押，判8年徒刑，不過，他2022年交保後未轉趨低調，當年9月大張旗鼓舉辦父親喪禮，廣邀全台數千名友人，送行隊伍及各式超跑、豪車綿延數百公尺，場面浩大。

其妻楊芷瑜2022年底投入地方選舉，當選鄉民代表，再被推選為代表會主席，是屏東本屆最年輕的鄉鎮市代會主席，目前30歲的楊女今天傳出正於出國行程中。

至於槍手楊嫌來歷及行凶動機，尚無法連結與何方何種勢力有關，加上道上風聲與陳昫豪有債務糾紛者眾，尚待檢警進一步釐清。

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陳昫豪持改造M4於2022年5月9日到仇家林姓男子多處店面、住處開槍。（警方提供）

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