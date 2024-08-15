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M痘疫情持續升溫 WHO發布最高級別警示

非洲M痘疫情持續升溫，世界衛生組織（WHO）14日發布最高級別警示。（美聯社）

非洲M痘疫情持續升溫，世界衛生組織（WHO）14日發布最高級別警示。（美聯社）

2024/08/15 09:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲M痘疫情持續升溫，世界衛生組織（WHO）14日發布最高級別警示，指目前已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。非洲疾病管制暨預防中心指出，今年以來非洲已通報超過1.7萬例病例，以及超過500起死亡病例。

綜合媒體報導，M痘疫情在非洲多國蔓延，甚至出現新變種病毒，更容易透過日常密切接觸傳播。過去M痘稱作猴痘，是由感染病毒的動物傳播給人類，而造成的傳染性疾病，人與人之間也會藉由親密行為傳染，會有疼痛感，淋巴結腫大以及發燒等症狀。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）13日宣布，進入「非洲大陸公共衛生緊急狀態」。WHO於14日也宣布，在非洲多國蔓延的M痘疫情，現在已經構成「國際關注公共衛生緊急事件」，這也是世衛最高級別警示。世衛祕書長譚德塞指出，在剛果東部發現新突變並快速傳播，原本未通報M痘的鄰國也發現病毒，在非洲內外進一步傳播的可能性非常令人擔憂。

WHO也指出，疫情在許多國家蔓延，特別是剛果、鄰國蒲隆地、肯亞、盧安達和烏干達。自2022年1月以來，截至本月4日，非洲共有3萬8千多例感染病例，並造成1456人死亡。

此外，台灣上週新增5例M痘本土病例，皆為本國籍青壯年男性，居住北部及南部縣市，發病日介於7月29日到8月4日。對此疾管署13日也表示，持續密切監測發展趨勢，不排除拉高旅遊疫情警戒，預計15日也將對外說明台灣因應防疫作為。

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