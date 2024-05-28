紐時：俄羅斯軍情局在歐洲滋事 破壞西方國家挺烏

2023年8月，瑞典指控一名男子為俄羅斯對瑞典和美國進行間諜活動，並在近10年間向俄國非法移轉先進技術。圖為瑞典安全當局2022年11月搜索斯德哥爾摩一戶民宅，並以涉及間諜罪名逮捕2人。（美聯社檔案照）

2024/05/28 00:09

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報26日報導，為了破壞西方國家軍援烏克蘭的努力，俄羅斯軍事情報局（GRU）正增加在歐洲各地從事低階破壞，美國及其盟國正在追蹤這類數量漸增的秘密行動。

報導指出，這類多半是縱火或縱火未遂的低層次破壞行動，目標頗為廣泛，包括英格蘭的一間倉庫、波蘭的一家油漆工廠、拉脫維亞的住宅，以及最奇怪的—拉脫維亞的一家宜家家居（IKEA）分店。但被控是俄羅斯特務的縱火嫌犯，亦因被控密謀攻擊美軍基地而遭到逮捕。

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歐美安全官員表示，這些看似隨機的小破壞，是俄羅斯企圖延緩西方對烏克蘭提供武器的行動之一，並且試圖營造歐洲愈來愈不挺烏的表象。官員表示，搞破壞的幕後主使是俄國軍情局。

不過，小破壞迄今並未中斷對烏克蘭的武器輸送，而且許多受害目標其實與烏戰並無直接關係。部分安全官員指出，俄國企圖藉此散播恐懼，迫使歐洲各國加強整個援烏武器供應鏈的安全，導致軍援烏克蘭的成本提高，並延緩武器輸送的速度。

包括愛沙尼亞總理卡拉斯、波蘭總理圖斯克與挪威總理斯托爾等人，皆已警告或指控俄羅斯在其國家搞小動作進行破壞，而美國國家情報首長海恩斯將在下月與北大西洋公約組織（NATO）成員國代表的會議上，就烏俄戰爭情報做簡報時，同時討論俄國在歐洲各地的秘密破壞活動。

俄國軍情局向來喜歡鋌而走險，但歐美情報官員說，俄國如今在搞這些小破壞時顯得較為謹慎，即一方面想讓外界注意到這些神秘火災，另一方面又不希望有太多人關心，以致他們被踢爆是幕後主使。

美國前情報官員、現為智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員的肯達爾泰勒（Andrea Kendall-Taylor）指出，俄國搞小破壞的計畫可能旨在削弱歐洲挺烏決心，雖然縱火這類行動的效果令人質疑，但俄國的戰略是個個擊破，因此重點在於歐美攜手合作，共同應對這類破壞行動。

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