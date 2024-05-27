識破4.7萬年前姦情！ 研究揭發智人與尼安德塔人雜交秘密

克羅埃西亞北部城鎮克拉皮納（Krapina）的尼安德塔人博物館，展示了一個洞穴中尼安德塔人家庭的假想生活照。（圖擷取自Krapina Neanderthal Museum官網）

2024/05/27 09:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕尼安德塔人（Neanderthals）在約4萬年前消失，但最新研究顯示，他們的基因至今仍存在於現代人類（智人，homo sapiens）的DNA中。這項研究分析了59位古人類的基因組，揭示人類與尼安德塔人之間的基因交流始於約4萬7000年前，並持續了近7000年。

據科學媒體《IFLScience》近日報導，研究顯示，現代非洲以外的人類基因組中，有1%到4%的基因來自尼安德塔人。這些基因對我們的外貌和行為產生了重要影響。透過分析古代和現代人類的基因組，研究人員使用電腦軟體重建了尼安德塔基因的演化過程。

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根據研究結果，尼安德塔基因在4萬7124年前開始流入現代人類基因組，並持續了6832年。這段跨物種的基因交流在當時對人類適應新環境起到了重要作用。一些基因提供了生存優勢，並得以保存下來。

然而，尼安德塔基因並非均勻分佈於人類基因組中。一些區域完全缺乏尼安德塔基因，被稱為「古代沙漠」，而另外一些地區則表現出較高程度的尼安德塔基因變異，這表明許多尼安德塔基因可能有害，因而被自然選擇淘汰。

研究發現，有347個尼安德塔基因在古代和現代人類中都被很好地保存，這些基因主要涉及皮膚色素沉著、新陳代謝和免疫系統。這表明這些基因在現代人類面臨非洲以外的新環境壓力時，立即提供了益處。

這項研究的預印本已發佈於生物學預印本網站bioRxiv。

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