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科學家重建100萬年神秘頭骨 揭秘「龍人」起源

古人類「龍人」（Homo longi）還原想像圖。（取自維基百科公領域/CC BY-SA）

古人類「龍人」（Homo longi）還原想像圖。（取自維基百科公領域/CC BY-SA）

2024/05/22 22:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕1989年與1990年，中國湖北省雲陽區考古隊發掘出兩個神秘的百萬年頭骨，這些頭骨的真相困擾了科學界多年。2022年，第三個類似頭骨的出土，更加深了這些頭骨的神秘色彩。這些頭骨是否屬於直立人（Homo erectus）或早期智人（Homo sapiens）一直存在爭議。最新研究提出，這些頭骨可能屬於神秘的亞洲「龍人」血統。

據科學媒體《IFLScience》21日報導，科學家重建了其中一個頭骨，並提出這些個體可能接近智人和龍人的最後共同祖先。龍人（Homo longi，意為「黑龍江人」），根據在中國黑龍江省發現的14.6萬年前頭骨命名，學者推測其可能與丹尼索瓦人（Denisovans）同屬一個物種，但具體身份仍存疑。

研究團隊主要利用保存較好的雲陽2號頭骨進行重建，並比較其形狀與其他古人類成員。重建結果令人驚嘆，該頭骨展示出多種特徵，似乎屬於龍人血統的早期成員。

研究報告中提到：「重建的雲陽2號頭骨顯示其屬於亞洲龍人血統的早期成員，這個血統可能包括丹尼索瓦人，是智人血統的姊妹群。」

這些頭骨的年代約在94萬至110萬年前，比龍人和智人更為古老。然而，這個年代剛好與這兩個血統的理論起源時間相吻合。研究人員推測，雲陽人可能是我們物種與所謂的東亞龍人之間的最後共同祖先之一。

這篇研究目前發表在預印本平台bioRxiv上，為探索人類演化史提供了新的視角。

科學家重建了其中一個頭骨，並提出這些個體可能接近智人和龍人的最後共同祖先。（取自公領域/Gary Todd/Flickr）

科學家重建了其中一個頭骨，並提出這些個體可能接近智人和龍人的最後共同祖先。（取自公領域/Gary Todd/Flickr）

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