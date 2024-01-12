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研究揭開史前巨猿滅絕之謎：無法調適環境變化終致餓死

步氏巨猿在中國廣西一帶生活模擬圖。（法新社）

步氏巨猿在中國廣西一帶生活模擬圖。（法新社）

2024/01/12 20:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕曾經生活在中國廣西一帶、高達3公尺的遠古巨猿「步氏巨猿」，其滅絕原因一直是個謎，10日發表的一份報告認為，步氏巨猿是因為地球經歷氣候變化，乾旱增加，導致牠們愛吃的食物減少，牠們卻無法隨著環境變化調整，最終滅絕。

這種「步氏巨猿（Gigantopithecus blacki）」，高3公尺、重達295公斤，是迄今科學界所知世界上最大型猿類，也是地球有史以來體型最大的靈長類動物，但是牠們龐大的體型或許也成了生存弱點。

10日在《自然（Nature）》期刊發表的這份研究報告共同作者、澳洲南十字星大學研究員喬安斯—博約（Renaud Joannes-Boyau）說，「這是個龐大的動物，十分巨大，當食物開始變得稀少，牠們因為體型太大，沒辦法爬上樹去尋找新的食物來源」。

步氏巨猿是植食性，吃熱帶森林裡的果子、花，在中國廣西生存了大約200萬年。1930年代一名德國學者在一家香港藥商發現一顆靈長類動物牙齒，步氏巨猿才首度為人所知，但是迄今所發現的步氏巨猿化石相當稀少，其滅絕原因也一直是謎。中國科學院古脊椎動物與遠古人類研究所，和澳洲、美國等多國研究人員合作的這份研究，首度建立有關步氏巨猿滅絕的脈絡。

研究人員分析廣西22處洞穴中保存的花粉、沉積物樣本以及牙齒化石，發現當地森林的花果在大約60萬年前開始減少，當時該區域正經歷越來越多的乾旱，森林減少、草原增加。在食物不夠時，較小型、靈活的猿類能夠爬到樹上尋找不同的食物，但是步氏巨猿體型太大，只能依賴吃樹皮、樹枝和其他不營養的食物，報告共同作者、中國研究人員張穎奇說 ，這是「一大錯誤」，最終導致這種巨猿的滅絕。

步氏巨猿因為龐大的體型，儘管食物稀少，但牠們對食物需求量依然很大，參與研究的澳洲麥考瑞大學地質年代學家魏斯特威（Kira Westaway）說，「令人驚訝的是，牠們在這時的體型還增加」。步氏巨猿並非迅速消亡，研究認為，牠們可能是在21萬5000年前到29萬5000年前之間逐漸滅絕，比先前所認為的時間還要早。

魏斯特威強調，了解這些人類祖先物種的命運具有重要性，尤其「當第六次物種大滅絕的威脅正在接近之際」。

步氏巨猿樣貌模擬圖。（法新社）

步氏巨猿樣貌模擬圖。（法新社）

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