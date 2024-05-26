遭控把以、哈相提並論 ICC首席檢察官喊冤澄清

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（見圖）表示，遭受哈瑪斯襲擊的以色列有權自衛，但也不能因此犯下戰爭罪。（法新社）

2024/05/26 23:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）本月20日申請對5名以色列與哈瑪斯領導人發布逮捕令，此舉引來批評聲浪，認為他將以色列與激進組織哈瑪斯相提並論的行為不妥。卡林汗則在近日接受媒體採訪時澄清，他無意將以色列與哈瑪斯劃上等號，他也強調，受到攻擊的以色列當然能行使自衛權，但這不代表以軍能理所當然的在加薩地區大開殺戒。

卡林汗對英媒《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）表示：「我不是指有著民主體系以及最高法院的以色列與哈瑪斯類似，當然不是這樣。以色列有權利保護他們的人民，並帶回人質。但沒有人能持有犯下戰爭罪或是危害人類罪的執照。行事手段定義了我們自身。」

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卡林汗也提到，他曾被一名以色列官員質問，不然他認為該如何找出人質下落，他則舉出了英國與愛爾蘭共和軍（IRA）的例子來試圖說服對方。

卡林汗說：「他們企圖暗殺柴契爾夫人（Margaret Thatcher，前英國首相），艾雷·尼夫（Airey Neave，前英國國會議員）被炸死了，蒙巴頓伯爵（Lord Mountbatten）也被炸死了，還有恩尼斯基林（Enniskillen）攻擊事件、槍擊膝蓋......但英國人並沒有因此說出『好吧，在瀑布路（Falls Road，北愛爾蘭首府貝爾法斯特重要路段）那裏毫無疑問有一些愛爾蘭共和軍成員以及共和主義同情者，所以我們在瀑布路扔一枚2000磅的炸彈吧』。你不能那麼做。」

卡林汗也提到，若是逮捕令真的發布了，那世界各國就有責任強制執行，「如果各個國家不站出來，會有很重大的影響。國際刑事法院是他們（各國）孩子--我只是保母，被雇來幫忙的。他們可以選擇照顧這名孩子，或是為棄養負上責任。」

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