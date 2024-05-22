批ICC申請逮捕令可恥 納坦雅胡誓作戰到底

以色列總理納坦雅胡。（美聯社檔案照）

2024/05/22 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室廿日以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，申請對以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」領袖發佈逮捕令。被列入名單的以國總理納坦雅胡廿一日抨擊，ICC檢察官的決定「可恥」，是對以國軍隊和全體以色列人的攻擊，誓言將持續推進對抗哈瑪斯的戰爭。

拜登力挺納坦雅胡

做為以色列最堅實的盟友，美國總統拜登廿日在白宮舉行的美國猶太傳統月活動上，也強力捍衛納坦雅胡，強調以軍對抗哈瑪斯的軍事行動並非種族滅絕，逮捕令的申請令人無法接受。儘管美國主要盟國對此均持反對態度，法國外交部卻表示，支持ICC及其獨立性，及在所有情況下追究罪責的努力，顯示巴黎與美國為首的盟國，在以哈戰爭立場上的重大分歧。

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ICC首席檢察官卡林汗申請對納坦雅胡和以國國防部長葛朗特，及 等哈瑪斯領袖發佈逮捕令。納坦雅胡已因以哈戰爭面臨多方壓力，包括愈來愈多民眾加入每週示威活動，呼籲政府與哈瑪斯達成協議，讓人質回家。同樣也被列入逮捕令名單的葛朗特和戰時內閣部長甘茨已表態，納坦雅胡若未清楚說明加薩戰後規劃，便將辭職。但在ICC逮捕令消息傳出後，以國朝野領袖一致力挺納坦雅胡。

ICC法官正在評估卡林汗提出的逮捕令申請，一旦通過，包括幾乎所有歐盟會員國的全球一二四個ICC成員國，都有義務在納坦雅胡等遭通緝者踏上領土時加以逮捕，但ICC並無機制落實逮捕令。希伯來大學國際法專家沙尼指出，此事恐嚴重損害納坦雅胡在全世界行動的能力，他的國際地位可能因此被邊緣化。即使ICC最終沒有發布逮捕令，其他國家也可能會對提供以色列支持或援助更為猶豫。

逮捕令影響對以支持

卡林汗的請求將提交預審分庭，法官決定是否發佈逮捕令並無期限。一旦法官同意有「合理理由」認定確有犯下戰爭罪或危害人類罪等情事，便會發佈逮捕令。法官也可以修改逮捕令請求內容，或僅批准檢察官尋求的部分請求，指控內容也可修改。

國際反應方面，拜登表示，美方拒絕檢察官的主張，「以色列和哈瑪斯之間沒有共通點」，並重申美國對以色列的安全支持堅若磐石，「我們支持以色列剷除辛瓦及其他哈瑪斯屠夫。我們希望哈瑪斯戰敗。我們正與以色列合作確保這個結果」。

西方國家立場多半與美國相近。德國外交部發言人認為，逮捕令會讓外界誤將以色列和哈瑪斯劃上等號。義大利外交部長塔加尼表示，將由人民透過民主合法選出的政府，與造成中東所有問題的恐怖組織相提並論，「這讓人無法接受」。英國首相發言人指出，「這項決定對於達成停戰、人質獲釋和輸送人道援助沒有幫助」。

國際刑事法院首席檢察官以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，申請對哈瑪斯領袖辛瓦（由右至左）、戴夫和哈尼雅等人發佈逮捕令。（法新社）

國際刑事法院首席檢察官卡林汗以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，申請對以色列總理納坦雅胡、國防部長葛朗特，以及哈瑪斯領袖哈尼雅、戴夫和辛瓦等人發佈逮捕令。（法新社檔案照）

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