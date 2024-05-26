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台灣超商有賣！中國零食魔芋爽 被踢爆偷斤減兩還有空包

中國衛龍魔芋爽系列零食，爆出偷斤減兩甚至沒有內容物的「空包」現象。（圖擷自微博）

中國衛龍魔芋爽系列零食，爆出偷斤減兩甚至沒有內容物的「空包」現象。（圖擷自微博）

2024/05/26 09:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國食品廠商衛龍所製造的魔芋爽系列，在台灣超商和電商都有販售，孰料近來在對岸爆出偷斤減兩甚至沒有內容物的「空包」現象，衛龍見狀連忙出來道歉，台灣消費者也該注意自己買到的是否符合標示重量。

中國微博消息顯示，衛龍所販售的小包魔芋爽淨重為15公克，連著包裝稱重卻測出12.6克、8.9克等狀況，未能達到標示重量，隨後網路上更出現各種實測影片，出現了5公克、空包等離譜情形，引起民眾怒火。

衛龍見事情鬧大迅速發表聲明，指稱公司已積極聯繫消費者進行解決，並配合市場監管局展開抽檢，待報告出爐後會對外公告，未來會加強管理體系提高生產品質。

不過，中國網友仍然相當不滿，痛斥衛龍這種食品公司不可能沒有出廠品檢，因此應該是在知道偷斤減兩的情況下仍然繼續出貨，這些年來不知道賺了多少不義之財、坑殺多少消費者。

另外，衛龍魔芋爽系列在台灣實體超商、網路商城都有販賣，雖然並非此次出事的15公克包裝，而是衛龍出口特規版的小包18公克、大包50公克，但消費者仍需注意是否重量有達到標準。

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