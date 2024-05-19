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中國網友震驚！網紅去市場揭發「鬼秤」 當場被搶劫、追趕

中國網紅在江蘇省連雲港海鮮蔬菜直銷市場揭發「鬼秤」亂象，孰料卻在光天化日之下遭到市場管理人員搶劫手機、一路追趕。（圖擷自bilibili）

中國網紅在江蘇省連雲港海鮮蔬菜直銷市場揭發「鬼秤」亂象，孰料卻在光天化日之下遭到市場管理人員搶劫手機、一路追趕。（圖擷自bilibili）

2024/05/19 11:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「狂飆兄弟」，近日前往江蘇省連雲港海鮮蔬菜直銷市場，揭發出「鬼秤」亂象，亦即商家秤重時造假並坑殺消費者的行為，孰料卻在光天化日之下遭到市場管理人員搶劫手機、一路追趕，對岸網友看到如此誇張的狀況後莫不震驚。

「狂飆兄弟」在中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）上傳影片，從中可以看到他在購買完蝦子後，將500公克砝碼放到商家的電子秤上，竟然顯示為630公克，明顯是偷加重量多收費用。

「狂飆兄弟」連忙和女攤商理論，質疑她多收了半斤約30人民幣（新台幣133.6元）的錢，孰料對方連續說出多句「不要問我」之後，突然一把搶走「狂飆兄弟」已購買的海鮮並將袋子扯開，使得蝦子散落一地。

女攤販接著又在其他商家的掩護下，將造假的電子秤拿走藏起來，讓「狂飆兄弟」怒斥整個市場都是無法無天，並反嗆商家「妳現在有多囂張，等會兒就有多狼狽」。

「狂飆兄弟」找上市場管理人員後，原本以為能夠得到公正處理，孰料管理方竟要求他將影片刪了，隨即上前搶奪手機，旁邊一群人也跟著圍上去搶劫。

「狂飆兄弟」在手機被搶後和攝影師一起逃跑，沒想到管理人員竟然還一路追到市場外面，怒喊「站住！把影片給我刪了」，「狂飆兄弟」見情況緊急，指示攝影師分頭逃走，這才保留住另支手機的影片並上傳網路，迅速引起廣泛關注。

中國網友在看完過程中感到相當不可思議，直呼連雲港真的沒有王法了，竟然當街搶劫民眾，連雲港海州區公安機關見事情鬧大連忙處理，目前已將涉事攤商撤出市場，並開除管理人員。

不過，有民眾分析由於管理方搶手機的目的是為了刪除影片，可能無法成立搶劫罪的要素，因此不會面臨3年以上、10年以下的刑期，恐怕最後只是輕輕放過。

許多網友見狀莫不義憤填膺，紛紛在網路地圖上將「連雲港海鮮蔬菜直銷市場」進行標註，例如「購物贈送大逃殺」、「買海鮮送跑步有氧課程」、「提供免費密室逃脫」、「提供手機代管服務」等等，還有人忍不住感嘆，如果「狂飆兄弟」是自己一個人來的話，恐怕很難走出市場了。

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